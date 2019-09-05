石虎彩繪列車俄羅斯設計師將來台 觀光局將帶她環島看這些景點…

2019-09-05 15:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕集集線彩繪列車石虎爭議解決後，交通部觀光局邀請俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）來台，並參與該列車首航。觀光局長周永暉今表示，目前卡佳已確定將於9月16日啟程、17日抵達台灣、18日參加集集彩繪列車首航，及鐵道小學堂開幕。

交通部觀光局於集集線推國立集集美術館彩繪列車，因為設計師江孟芝在列車上使用的石虎圖案像花豹，且是購買俄羅斯設計者卡佳所設計的圖案引發爭議；隨後卡佳表示，願意新繪製石虎圖案，並無償提供台灣使用，觀光局原本要婉拒卡佳好意，要使用江孟芝修正設計圖案，但在交通部長林佳龍指示下，已促成這樁美事，彩繪列車將有兩節車廂，使用卡佳所設計的石虎。

交通部長林佳龍表示，因為921地震20周年，特別在當時地震災區集集推出彩繪列車，雖然引起一些風波，但最後能讓設計師台俄之間能交流，順利邀請到卡佳小姐來台灣旅遊；因為台灣現在對俄羅斯有21天免簽證，透過這個事件也能行銷台灣，希望她來台灣會愛上台灣，做台灣的觀光大使，吸引更多俄羅斯人來台灣觀光。

周永暉表示，卡佳來台時間已經確定，將從俄羅斯飛往法蘭克福再搭乘中華航空來台灣，來台之後除參加集集線彩繪列車首航外，觀光局也特別安排她到福隆海水浴場、日月潭等景點遊玩，原則上她會來台灣待一週的時間。

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