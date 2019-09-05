921地震20周年 參山風管處舉辦系列活動

2019-09-05 17:04

〔記者歐素美／台中報導〕921大地震屆滿20週年，交通部觀光局參山國家風景區管理處將於 9月21日當天，在中橫起點-谷關舉辦「中橫20．幸福不落-谷關千人健走」活動，邀請大家重溫20年前走中橫到梨山的回憶；另與豐原客運合作，舉辦8梯次「彩虹下的約定-高山部落2日遊」，載遊客到梨山新佳陽部落體驗泰雅族成年禮。

參山國家風景區管理處長柯建興表示，紀念921地震20周年，參山處舉辦「遇見參山．幸福不落」系列活動，希望藉由民眾參與，重新認識大梨山地區觀光發展，振興原民部落的觀光旅遊產業。

他表示，從谷關走中橫到梨山，是很多人深刻的美好回憶，也是早年台灣最熱門的旅遊聖地。這段路經過20年的修復與通行管制，在2018年底開放遊客預約搭乘865公車上山，沉澱了20年的中橫風貌，讓遊客重新看到宛如處女地的自然環境與保存完好的原民文化。

參山處將於8到10月推出8梯次的「彩虹下的約定-泰雅成年禮」2日遊梨山部落之旅，帶領遊客到新佳陽部落體驗泰雅族成年禮，深入秘境黑森林步道，感受茶園間的特色茶席及原住民風味餐。此外，還有環山、梨山及松茂等部落，親身感受濃濃部落風味的獨家行程。相關活動詳情及報名資訊可洽活動官網查詢。

9月21日谷關千人健走活動則將分為兩條路線探索谷關秘境，包含谷關健行組（7.8公里）以及捎來樂遊組（3公里），從中橫東西橫貫公路牌樓出發，行經當地著名的谷關吊橋與捎來步道，沿途欣賞耀眼藍天與綿延不絕的山稜景致，活動現場並有泰雅族長老祈福儀式和虹谷樂團等表演。

壓軸則將於11月16日至17日，在台中市民廣場舉辦「原音天籟音樂節-原聲童唱活動」，邀請來自各地的原住民國中、小合唱團體齊聚一堂，包含甫獲維也納國際音樂節金獎的屏東縣三地門青葉國小（魯凱族）、南投縣水里鄉民和國中濁岸合唱團等14組優秀團體，民眾欣賞到來自各部落的原音天籟。

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