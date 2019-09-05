在家幫媽拖地產生靈感 4高中生波浪發電機奪第一

2019-09-05 15:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕2019全國海洋能源創意實作競賽，基隆二信高中普通科4名高一生以研發的「Generality橫臂式發電系統」勇奪第一名，師生開心。得獎學生說，因為在家用「好神拖」幫媽媽拖地，把「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，讓波浪的動能轉換來發電。

二信校長林立說，這是教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫北北基推動中心」主辦，國立台灣海洋大學承辦，希望藉由創意實作競賽，結合離岸風力與波浪能轉換器，找到再生能源研發的新趨勢，帶來跨領域科技的新契機，設計主題以波浪能和流能為重點，對於高中職生可說是高難度競賽。

林立說，王亦瑄、黃煒翔、游豐維、王永詮等4人研發的橫臂式發電系統，其發想源自「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，將波浪的動能轉換為中央活塞的位能去推動壓縮空氣，產生使發電裝置旋轉的機械能，具創新性與產業應用性，符合波浪能與流能競賽主題，拿下第一名。

王永詮、王亦瑄都說，在家裡假日常幫媽媽拖地，因此想到「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，運用在波浪發電上，從生活上發揮創意的連結。

王永詮表示，此次競賽作品有較高的運動連續性，主要是使用之單向齒輪可將正逆時鐘轉動化為單一方向，使發電裝置能持續不斷的轉動，使得感應發電的電流更加穩定。

其製作原理先放一個浮體於海上，上方用橫桿相連，當海浪通過時，帶動浮體向上提升自身的位能，待波繼續前進浮體位於波谷時，位能轉換成動能推動一組線性齒條前後移動，在裝置中央再設置一組齒輪將線性齒條的前後往復運動轉換成圓周運動，最後將單向齒輪連接其上使它轉動方向得以固定，經連續的波浪沖擊下可不斷重複同方向旋轉，產生感應電流。

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