前朝建設屢獲國家獎項肯定 「請盧市府把鐮刀收起來」

2019-09-05 16:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕2019國家卓越建設獎得獎名單公布，台中市建設獲獎成果豐碩，市議員江肇國今日於臉書表示，盧秀燕市府功勞全攬，過去將前朝招商成績說成自己招商全台第一，一再收割不如用心做事。江肇國也痛批，過去藍營議員在林佳龍執政時期一再阻擋李科永紀念圖書館預算、唱衰花博場館的工程進度，現在更有位不斷抹黑綠川的水利局長，如今各項工程皆獲得國家獎項肯定，無疑打臉執政團隊及不斷唱反調的藍營民代。

江肇國說，國家卓越建設獎得獎名單公布，他忍不住大酸「前幾天盧市府才把前朝招商成績說成自己招商全台第一，提早點破這些得獎建設全是林佳龍任內的政績！」、「請盧市府把鐮刀收起來，不要老是跳出來炫耀，功勞全攬。一再收割，不如用心做事」。

江肇國表示，不僅先前豐原安康段、東區東勢子段社宅於最佳社會住宅類別中，分別榮獲卓越獎及金質獎肯定，包括2018台中世界花博工程有3項展館工程都分別獲獎，以及李科永紀念圖書館室內裝修及周邊景觀工程也獲得金質獎。

他痛批，「那個很會扯後腿的政黨，請想想當初自己是怎麼阻擋李科永紀念圖書館的預算；是怎麼唱衰各個花博場館的工程進度；甚至到現在都還有個動不動就要出來抹黑綠川的水利局長，看到這些獎項，不覺得自己該想想是不是錯了」。

江肇國強調，過去林佳龍市府團隊規劃的社宅，分別榮獲卓越獎及金質獎兩項大獎肯定，呼籲「根本無心推動社會住宅的盧市府，希望你重新考慮，為了居住正義，為了經濟弱勢，拜託繼續再蓋下去，好嗎？」。

網友也留言表示「李科永紀念圖書館真的很棒，大人與小孩都感覺十分舒適。」、「可惜又被收割」、「早就把鐮刀收起來，現在是用割稻機收割」，也有人質疑盧市府「柳川綠川放到爛，到處放話亂抹黑，市區到處都淹水，市長和水利局長還有心情爽遊英國泰晤士河？」

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