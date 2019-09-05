國旅加碼要創造3至5倍效益 這張抵用券有4張！

2019-09-05 14:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第2波加碼方案」，包括高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案，使用高鐵假期2人同行，包括到台南、高雄，或者到台北旅遊，都可免費住宿一晚；經濟部提供到外縣市旅遊住宿時每房發給夜市抵用券200元；故宮提供自由行旅客兩人同行一人免費入館等優惠，觀光局長周永暉說，估計擴大秋冬國旅第2波加碼方案，可創造3到5倍的效益。

其中，200元夜市抵用券引發矚目，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪表示，據她了解，夜市抵用券有4張，每張面額為50元。

周永暉表示，第2波加碼共有包括活絡產業、文教及環教、交通優惠等三大方案，各部會參與的有經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部、環保署、故宮博物院、交通部公路總局、台鐵局及台灣高鐵公司等合計推出11大類優惠，各部會將共投入10.2億元，將自9月16日至12月31日實施。

周永暉說，經濟部正在估算包括夜市抵用券等方案可創造的效益，整體方案初估可創造3到5倍的效益。

蘇貞昌表示，今天提出第2波加碼方案，將從9月16日上路，這次彙整包括經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部、環保署及故宮博物院的相關措施，再投入10億元，推出11大類優惠，包括夜市抵用券、入園優惠、標章或認證商家折價券等，搭高鐵、觀光巴士或列車也各有不同優惠。請交通部會同各有關部會加強行銷，帶動國民旅遊，促進「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業共同發展。

蘇貞昌指出，他非常鼓勵國人藉此機會到各地走走，用優惠的價格出門旅遊、住宿，不管是創造與親朋好友的寶貴回憶，還是更加認識台灣各地之美，都是無價的收獲。因此，請各部會一起努力，把這次加碼方案執行做到最好，為地方及產業帶動更多商機。

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