配合秋冬遊 台鐵、高鐵、公總推優惠

2019-09-05 15:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕配合交通部「擴大秋冬旅遊國民旅遊獎勵計畫」方案，台鐵局9月1日至12月31日推出多項優惠措施，包含TR-PASS一般版3日券、四人同行3日券66折優惠；花蓮、台東莒光號有21列次，搭乘80公里以上享7折優惠；環島之星Hello Kitty繽紛列車等10條旅遊套裝，每人優惠500元；台鐵局2天1夜郵輪式列車共9趟行程，每人優惠500元等。公路總局則推台灣好行乘車半價優惠；高鐵公司高鐵假期、交通聯票、飯店聯票等優惠。

台鐵局表示，TR-PASS一般版3日券，全票原價為1800元，優惠價只要1200元；優待票原價為900元，優惠價為600元；四人同行版3日券原價4200元，優惠價為2800元。台鐵局表示，TR-PASS優惠票價不接受預購，旅客僅能於9月1日至12月31日臨櫃購買，TR-PASS一經售出未使用退票者，仍酌收31元手續費。

花東線莒光號列車21列次80公里以上7折優惠，台鐵局表示，適用車次包含北迴線南下602、640／642、624、560、562、554班次，北上605、561、653、633、611班次；南迴線南下701／711、751、707、709、713班次，北上702、704、754／706、710、708／758等班次。適用票種僅全票、孩童票，團體票、觀光列車自由行車廂及團體列車不適用。另外，9月12日至9月16日中秋假期、10月9日至10月14日國慶假期間，該優惠均不適用。

公路總局則推39條台灣好行路線，使用電子票證乘車可享半價優惠。但原本已享法定優待票半價優惠者，無法額外在享折扣。

台灣高鐵公司9月17日起，配合北北基、台南、高雄好玩卡聯合促銷推高鐵交通聯票，高鐵車票可享7折優惠。10月1日起配合秋冬遊，買飯店聯票享高鐵75折優惠。10月16日起推搭高鐵送租車專案，購買指定高鐵假期車票加上租車行程，以台北－左營加租車30小時為例，費用只要2980元，等於租車完全免費。

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