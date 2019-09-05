高麗菜價高農民搶種 農委會發出「超量警告」

2019-09-05 13:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕農糧署8月開始進行高麗菜種植登記，因最近颱風多導致蔬菜價高，許多農民搶種高麗菜，農委會發出警告，到8月下旬已累積713萬株，遠超過警戒值範圍的540萬到600萬株。

農委會為避免高麗菜「菜賤傷農」，今年2月推出高麗菜登記保障收入制，今年8月起再推高麗菜種植登記。

不過近來豪雨和颱風摧殘，高麗菜價格飆漲，許多農民搶種並登記，農委會今天發出警告，今年8月下旬已經栽種713萬株高麗菜苗，而警戒值範圍是540萬到600萬株，已經「完全超量」，農委會也呼籲農民分散種植或轉作。

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