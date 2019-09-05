竹北國民運動中心試營運 12天免費體驗

2019-09-05 14:25

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣第一座的竹北國民運動中心預定17日正式開幕，今起至16日試營運，免費開放超過150堂課程讓民眾體驗，除了基本的球類、有氧、飛輪、瑜珈課程，還有專業私人一對一課程、親子體適能課程，以及全新竹唯一的MX4專業訓練課程，今早吸引不少民眾前往預約課程或現場排隊體驗。

縣長楊文科一早現勘時表示，位於竹北市光明六路與莊敬南路口的竹北國民運動中心，基地位置適中、交通便利，1樓為商業空間，2樓規劃8座羽球場、12座桌球場，3樓4間韻律教室、2間體適能室，4樓為綜合球場及行政辦公室，結合縣立游泳館構築為六大核心項目。同時緊鄰體育館及體育場，形成「體育運動新聚落」，提供縣民嶄新的運動環境，也代表縣府打造「健康運動城市」的決心。

教育處長劉明超表示，竹北國民運動中心斥資4億6000餘萬元打造，由縣府委託遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司營運管理，聘請專業人力，規劃多項課程、健康講座、各式體育競賽等活動，滿足不同年齡族群運動需求；此外，業者遠東鐵櫃執行長孫經武表示，試營運的12天期間，全館開放給民眾使用，包含泳池、健身房、籃球場、羽球場、壁球室等，其中球館體驗課程需當天課前登記上課，團課體驗需課前現場排隊；另外，體適能正招募創始VIP會員限額300名，還有Facebook抽獎活動，歡迎大家一起來運動，享受健康。

教育處表示，關於游泳館票價，業者允諾全票由原本150元降為120元，優惠票75元降為60元（學生、65歲以上長者、低收入戶、12歲以下兒童），身心障礙者（含監護人或必要陪同者隨行一人）全時段免費。同時，提供泳客平面車位1小時免費的優惠。

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