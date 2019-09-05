彩繪圍牆 澎湖海巡隊替代役打造夢幻景點

2019-09-05 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海灣燈光節在觀音亭熱鬧登場，一海之隔的澎湖海巡隊，牆面上也悄悄出現彩繪圖案，搭配夜間燈光照射，效果不遜於燈光節，全是出自替代役高典瑋之手，令人驚艷不已！成為澎湖最夯的夢幻打卡景點。

畢業於台南應用科技大學美術系的高典瑋，是高雄彌陀鄉子弟，去年10月分發至澎湖海巡隊服務，負責車輛保養及廚房雜役等工作，直至今年5月組主任陳富榮與其閒聊之間，意外發現其長才，特委託彩繪美化圍牆重任，這才千里馬遇見伯樂，一鳴驚人，連艦隊分署都有意挖角，可惜高9月份即將退伍，開啟新的人生歷程。

由於澎湖四面環海，澎湖海巡隊長洪挬論希望彩繪圖案，融入澎湖地方特色，由尋找圖案、構圖及彩繪系列過程，高全部一手包辦，陳富榮則扮演後勤補給支援角色，屬於保育類動物的綠蠵龜、海豚及鯊魚都入列，還有仙人掌、天人菊等澎湖代表性植物，其中綠蠵龜更賦予「平安歸來」的好彩頭，讓海巡隊搖身一變成為保育宣導重鎮。

高典瑋的好表現，讓澎湖海巡隊意外撿到寶，雖然即將退伍，令人惋惜！但能在個人軍旅生涯最後階段發光發熱，高心存感激，也還好高是在兵役後期被發掘，如果當兵初期就展現才華，早已被艦隊分署跨海借將，高也相當喜歡澎湖的生活環境，有考慮留在澎湖貢獻所長，就看相關單位如何展現誠意留住人才。

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