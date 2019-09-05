台南北區首現登革熱群聚感染！母去泰國染病回國傳染兄弟檔

2019-09-05 12:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕台南市登革熱連環爆，北區首現群聚感染案例！

疾病管制署今天公布台南市北區新增一例本土登革熱病例，是北區雙安里一名30多歲男性，他哥哥是上月31日公布的第21起病例，如今弟弟也確診感染登革熱，依發病日研判這是一起家庭群聚感染，與東區的感染不同，這是獨立的群聚感染案件。

疾管署副署長羅一鈞說，據衛生單位調查，這家庭群聚感染案件中，兄弟檔的母親之前去過泰國，回國後有一點倦怠症狀，但未發燒；兄弟檔確診登革熱後，媽媽驗血也發現登革熱抗體，確診是感染登革熱，懷疑是在泰國被感染後，回家後被蚊子叮咬，再傳染給兄弟檔。

羅一鈞說，有些人感染登革熱後只會有輕微症狀，甚至不會發燒，連醫師都不太會警覺這是登革熱，只有在事後擴大篩檢時才會發現。

今年截至9月4日國內累計78例本土登革熱病例，為高雄市51例（三民區37例，前鎮區、鳳山區及左營區各3例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例）。台南市23例（東區9例、中西區4例、南區3例、北區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各1例）；新北市2例（中和區、永和區）、桃園市1例（中壢區）、台北市1例（大安區）。

另有363例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

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