變胖婚戒戴不下？ 醫師：恐是它作祟

2019-09-05 13:12

〔記者萬于甄／台南報導〕許多民眾因年紀增加，體態跟著改變，導致婚戒開始戴不下、鞋子尺寸越穿越大等，常以為是變胖，但奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師田凱仁表示，這有可能是肢端肥大症所致，但多數患者病識感低，恐錯過治療先機，民眾若發現自身外觀改變應即早就醫。

台南一名55歲陳姓男子7年前的跨年夜，原準備參加喜宴的他，路途中卻突然感到心悸、頭暈急喘、全身冒汗，緊急送往奇美醫學中心急診後，不僅發現腦下垂體長了一顆1.7公分腫瘤，更確診罹患肢端肥大症，經開刀切除腫瘤後，目前定期回診追蹤、服藥，多年來控制良好。

奇美醫學中心今也邀請陳先生現身分享，陳先生表示，當初身體外觀的改變並不明顯，連家人也沒發現，直到心悸送醫後才得知，原來感覺雙手手指、頸部稍微變粗、長腫瘤都是因罹患肢端肥大症，治療後雖需長期服藥控制，但對生活上影響不大，也很感謝醫師救他一命。

田凱仁指出，肢端肥大症因短時間內患者難以察覺、病識感低，平均發病年齡為40歲，但延誤就診時間約5到7年，許多患者確診後已併發高血壓、糖尿病及心血管疾病等，而延遲就醫又未能適當治療，患者平均壽命恐比正常人少10至15年。

田凱仁表示，肢端肥大症平均9成患者會罹患腦下垂體腫瘤，且典型症狀包含額頭變寬高、鼻子舌頭變大、手腳增大等，治療方式主要以切除腦下垂體腫瘤，讓患者持續服藥控制， 因肢端肥大症無法根治，呼籲民眾若外觀有明顯變化及類似症狀應即早就醫，保有良好生活品質。

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