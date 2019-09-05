「金夜太美！」熱鬧礦山 黃金博物館15年來首次夜間開館

2019-09-05 12:27

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市水金九地區是國際知名的觀光景點，每年吸引逾800萬人次旅客造訪，白天熱鬧喧囂，但其實寂靜的夜景也相當迷人，新北市立黃金博物館將於6、7日及13至15日中秋連假兩個週末夜，推出「金夜太美」系列活動，為建物點燈營造璀璨氛圍，並安排市集、樂團表演，要顛覆大家對金瓜石、博物館的想像。

黃金博物館館長洪嘉駿表示，博物館在日治時期便是整個水金九礦山發展的核心區域，範圍除了礦廠，還包含俱樂部、郵局、游泳池、警察局，是社區居民娛樂、飲食、社交、休閒的重要區域，與社區生活密不可分，在繁榮的採金時期，礦山的夜生活也是相當熱鬧的，博物館附近的祈堂老街在當時還有「小銀座」的稱號，昔日的繁華可見一斑，藉由這次活動，讓博物館就像當年一樣變身成社交和娛樂的場所，帶領民眾感受那個金光閃耀的年代。

洪嘉駿說，這次的「金夜太美」系列活動，是黃金博物館開館15年來，首次開放夜間戶外體驗，在空間上，首次嘗試為博物館建築點燈，從博物館門口的風雨走廊，沿著紅磚道，一路到行政辦公室，用燈光刻劃建築物的線條、透過光影營造建築物的表情、打造一種獨特、與金瓜石的山、樹、海等融合靜謐的美感。建議遊客可以在朗朗月光下，迎著秋夜晚風，沿著紅磚道一邊散步一邊欣賞建物的光影變化，沉浸在金瓜石夜晚的氛圍。

「金夜太美」活動期間下午5時至8時30分，都有安排有趣的文創和象徵金瓜石的美食攤位，文創攤位的部分有金工飾品、插畫等等；美食攤位有金瓜米粉、清涼的飲品、手做甜點等。最特別的是「奇幻礦物甘味舖」，以金瓜石採礦背景為發想，使用洋菜製成礦石風的甜點及糖果，擬真的寶石礦物美味又令人愛不釋手。

黃金博物館「金夜太美」系列活動，邀請Big Apple搖擺舞團及Live Band，和遊客一起合舞。（黃金博物館提供）

7日、14日還將邀請Big Apple搖擺舞團及Live Band，和遊客一起完成最後大合舞，讓表演不只是表演，觀眾也可以加入的一場盛會，歡迎民眾把握夏末的夜晚，一起來探索全新的夜間戶外博物館體驗。

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