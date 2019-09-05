漁船筏收購喊停 嘉縣議員質疑政府失信於民

2019-09-05 13:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕政府為鼓勵淘汰老舊漁船漁筏，由農委會編列經費辦理收購作業，今年3月受理申請，但最近嘉義縣有漁民卻接獲公文指因經費有限「暫不納入收購」，嘉義縣5件申請案都無法申請補助，嘉義縣議會國民黨黨團今天召開記者會，認為政府失信於民，讓年邁的漁民感覺被愚弄，要為老漁民發聲。

嘉義縣議會國民黨團指出，漁業署辦理老舊船漁筏收購已10餘年，收購的金額依馬力大小、設備規模及捕撈方式等，以70馬力的漁筏為例，金額約70萬元到100萬元不等； 嘉義縣登記漁船漁筏約1500艘，以小型的漁筏居多，今年透過嘉義區漁會申請漁船漁筏收購案案件，有5艘符合資格。

國民黨嘉義縣立委參選人、嘉義縣議員王啓澧說，申請漁民最近接獲嘉義縣府轉達漁業署公文，指今年因漁船漁筏收購經費有限，經農委會審查的結果暫不納入收購，後續視經費狀況，再行研議是否辦理第二階段收購事宜，另行通知；王啓澧說，如只是嘉縣暫不收購，嘉義縣漁民絕不當「二等漁民」，若是全國性問題，請政府正視老漁民的心聲。

東石鄉82歲的黃姓漁民說，因年紀大無法負荷粗重的捕撈作業，兒子又操作機械手部受傷，才忍痛割捨「相依為命」近50年的老漁筏，如今連最後的「老本」都可能泡湯，叫人情何以堪，懇請政府不要失信於民，至少讓他有老本過晚年。

王啓澧說，請政府配合政府政策「離漁」的老漁民，照顧他們的生計，不能失信及欺騙，他將督促縣府向農委會爭取續發，盡力替漁民發聲，爭取應有的權益。

國民黨黨團書記長李國勝說，政府補助漁業的措施，不應無預警中斷，也不可有選舉考量，黨團會繼續捍衛漁民權益。

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