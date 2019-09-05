堅守服務第一線 屏東特優村里長、鄰長獲表揚

2019-09-05 11:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（5日）舉辦特優村里長、績優民政人員暨資深績優鄰長表揚大會，共有68人接受縣長潘孟安頒獎，潮州鎮富春里長施妙瑛等15人，還將代表屏縣接受內政部表揚。

屏東縣長潘孟安表示，每一位受奬人員都是屏東的驕傲，他們堅守岡位，為村里內大小事竭盡心力，熱心為民服務，對於關懷弱勢和救助貧困不遺餘力；還為了提升居民生活品質及照顧村民財產安全，成立志工隊及關懷據點，認真付出讓政府政策傳遞至鄰里每個角落，可謂是政府人員表率，感動人心。

今天接受特優村里長表揚者有28名、績優民政人員有27名、資深績優鄰長13名，共計68名；其中潮州鎮富春里長施妙瑛、恆春鎮南灣里長葉啟俊、萬丹鄉崙頂村長張福僑、長治鄉繁昌村長陳貴松、麟洛鄉麟趾村長黃勝雄、高樹鄉廣興村長吳貴廷、鹽埔鄉新圍村長吳安朝、泰武鄉武潭村長劉安生等8人，以及萬丹鄉公所課員黃淑鈴、萬巒鄉公所課員楊雅雯、新園鄉公所村幹事吳其峰、佳冬鄉公所課員鍾溫雅、霧臺鄉公所課長高稚函、泰武鄉公所辦事員陳至昕等6人，與縣府民政處科員白香蘭，共15人更榮獲內政部肯定，將出席全國表揚大會。

資深績優鄰長中，來自里港鄉的鄰長楊善道，今年80歲，服務年資51年，他因脊椎開刀，行動不便，今天坐著輪椅接受表揚，他表示，抱著做功德的心來服務鄰里，非常開心，現在有村民的家務事也會來找他幫忙協調，證明了相信他，所以他會一直服務下去。

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