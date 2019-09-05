脊椎側彎常見青少女 醫師：別靠整骨、吊單槓拉直

2019-09-05 11:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕16歲的徐小妹在3年前發現肩胛骨突出、且長不高，就醫檢查確認是脊椎側彎、角度達30度，且越來越嚴重，最後要治療時竟已達43度，後來動手術治療後治癒，還長高了好幾公分。

北醫附醫副院長、骨科醫師黃聰仁指出，脊椎側彎常見於青少年身上，女孩比例多很多，約是男生的4倍到6倍；脊椎側彎發生機率約千分之20，也就是每50個青少年中，就有1人可能有脊椎側彎的問題。

「自發性脊椎側彎佔多數，約有8成」黃聰仁說，這原因在醫界仍是個謎，用X光或核磁共振都檢查不出來骨骼或神經病變，也不是因姿勢不良造成的，目前僅知部分的病例可能有家族性遺傳。

黃聰仁說，許多青少年是在學校健康檢查發現異樣，而到醫院確診，患者年齡約落在10歲到18歲。黃聰仁強調，真正的脊椎側彎症單從外觀上看不一定準，而是要請病患照X光片，來測量脊椎側彎柯氏（Cobb's）角度大於10度以上。

黃聰仁說，治療上會根據年齡及脊椎側彎的角度，18歲以下青少年側彎角度20度以上者，建議每4到6個月追蹤，若角度沒有變化、或1年內角度增加未達5到10度，基本上可以不須特別治療，但要持續追蹤。

側彎角度在25到40度者，則是建議採用背架治療；若是角度達到40度以上者，才需要考慮是否採用手術矯正。黃聰仁說，僅有10%的脊椎側彎病人需要給予積極門診追蹤或背架治療，而其中約10%才需開刀矯正，家長不需過度恐慌，但也不要靠整骨、拉單槓來拉直脊椎，「那沒甚麼用，頂多讓身體柔軟度變好，還是要趁小孩發育完成前盡早治療」。

許多人也擔心因平常姿勢不好導致脊椎側彎，黃聰仁說，一般人因為姿勢不良會導致的是「下背痛」，這不是脊椎側彎；而因年老導致脊椎退化造成的側彎，這部分就無法治療。

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