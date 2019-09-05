家具義賣助植物人 公益價3折起

2019-09-05 11:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕創世基金會苗栗院去年獲台中市家昀國際家具公司支持，提供展示或小瑕疵NG品進行愛心家具義賣，所得全數捐助植物人安養服務。因公益支持3折起，獲民眾迴響，第二屆愛心家具義賣擴大辦理，將於7、8日在頭份尚順育樂世界前廣場登場，創世苗栗院歡迎民眾前往挑選，買家具也能做公益！

創世苗栗院表示，去年首度與家昀國際家具合作，在苗栗市英才夜市，辦理為期1天的愛心家具義賣，雖義賣的家具是展示品或小瑕疵的NG品，但使用功能正常，且價格是全新品的3折起，獲民眾迴響，共計募得了10多萬元的植物人安養服務經費。

但去年也有不少民眾向隅，希望能擴大辦理，因此，經創世苗栗院與家昀國際反映後，業者也爽快答應，擴大為2天舉辦，以滿足民眾需求。創世苗栗院說，活動為7、8日上午10點到晚間9點，地點在頭份尚順育樂世界前廣場，滿額還有送到府的優惠。

家昀國際總經理李幸章表示，他偶然閲讀到一則關懷弱勢的報導後，便思考憑公司的微薄力量能做甚麼？於是在2018年開始幫助創世基金會，期望對社會弱勢族群盡一己之力。他也期許「家昀力量很小，邀請民眾與各公司行號一起付出善心，讓愛匯聚成河。」

創世苗栗院說，植物人安養中心成立18年來，幫助許多清寒植物人家庭脫離困境，目前院內安養53名植物人，擴院後人數不斷增加，募款卻愈發困難，感謝家昀國際連續2年支持，合辦傢俱義賣活動，歡迎民眾共襄善舉，也可以每月固定小額捐款，讓愛不中斷，細水長流幫助植物人。愛心專線：037-275848。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法