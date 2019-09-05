郵差投遞時關懷獨居長者 小英：面對面關懷無法被取代

2019-09-05 10:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司今日舉辦郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會，總統蔡英文出席致詞時表示，不論科技如何快速進步、改變，郵政都扮演重要角色，人員面對面關懷與傳遞溫暖的特質是無法被取代。像是很多長輩因為子女到外地工作獨自生活，發生意外是沒有人可以注意到，中華郵政特別請郵差投遞過程中，順便關懷獨居長輩，這種創新思維彌補這塊風險，去年超過關懷人次超過7.8萬，讓長輩感到被關心也善盡郵政公司社會責任，非常感謝也很肯定。

蔡英文表示，中華郵政這幾年來有很多興革，使郵政公司獲利也逐漸增加，除最讓人感到貼心、很有感受的郵差關懷獨居長者外，還有利用完整物流通路跟農委會合作，協助偏鄉運送在地農產品，創造消費者、郵政、農民三贏；與衛福部合作，規劃善用郵局空間做長照服務，目前台北市南港郵局已經設置綜合式長照機構，成為一個示範點，紓解當地長者長照需求等。

對於郵政今年為員工加薪1％至3％，蔡英文表示，去年郵政公司創造非常好的成績，有144億元盈餘，賺錢應該跟全體員工分享，她支持與肯定郵局對員工的調薪。另外，現在網路購物盛行，同仁要搬運貨物上樓，像是中秋節有柚子要遞送，同仁要爬樓梯運送確實蠻辛苦，因此，現在郵政公司有計畫，透過內部調高薪點、提高補助跟補貼方式給員工獎勵，這是很貼心想法。

交通部長林佳龍表示，今年3月20日郵政節大會時，他就說盈餘繳庫144億元應該要回饋員工，另外，還有大貨車駕駛員、小貨車快包投遞、機車快包投遞給予加給等，他通通都有做到，這要感謝總統的支持。林佳龍說，郵差挺人民，小英總統挺郵差，小英總統支持郵政同仁，大家也要給做事總統一個肯定，回看這幾年中華郵政興革事項，工會應該最有感，對於上樓投遞津貼福利，會建議中華郵政董事長吳宏謀再加碼。

吳宏謀表示，郵政公司是百年老店有優良傳統，服務範圍非常廣泛，天涯海角只要有人住的地方，都是郵政服務的範圍。今天表揚關懷獨居長者績優楷模，很多是第一線同仁用工作之餘，以志工方式關懷社會，他們對每家每戶都非常熟悉也非常熱情，投遞包裹郵件時，也將關懷溫暖送到獨居長輩身上。根據中華郵政統計，前年關懷人次有6.4萬、去年7.8萬、今年估可突破9萬。

吳宏謀說，郵政基層同仁也很需要被關心，感謝總統加薪、減稅政策，並希望今年如果經營的好，明年可以持續認真檢討加薪空間。

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