罕見！這隻「青蛙」竟緊咬眼鏡蛇 氣得牠嘶嘶追咬掌鏡民眾

2019-09-05 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名使用「青蛙造型」假餌的釣客，日前作釣時感到釣竿一沉，他喜出望外立即收線，想不到釣線另一端竟是一條氣沖沖的眼鏡蛇，嚇得這名釣客連忙鬆線讓蛇落地。由於青蛙假餌上的釣鉤仍鉤在蛇背上，而眼鏡蛇又懷有劇毒不易解鉤，雙方就這樣僵持不下，過程全被拍下來PO上網，引發熱論。

網友在臉書不公開社團「台灣愛釣魚釣技討論區」上傳影片，只見一條眼鏡蛇背上牢牢扣著金黃色俗稱為「雷蛙」的路亞（lure）假餌，正挺起上身，帶著陣陣激烈的嘶嘶聲向釣客手持的釣竿發動攻擊。原來是這名釣客在溪河作釣時，使用的青蛙餌太過逼真，因而誘使眼鏡蛇發動攻擊，後者才不慎中鉤。

由於眼鏡蛇身懷劇毒，且攻擊性極強，令原本簡單的「解鉤放生」變得格外凶險，這也讓上傳影片的網友無奈寫下「你為什麼要咬我的蛙...」。

影片經發布後在社團中廣為流傳，其他釣友們見狀紛紛留言笑道「這尾粗了（指上鉤者體型很大）」、「 蛙跳的太漂亮（指操作假餌的動作相當逼真）」、「明明就是你的青蛙咬到牠」，還有人擔憂眼鏡蛇及釣友的安危，詢問「後續怎麼辦」，幸好釣到蛇的網友隨後也表示，已將眼鏡蛇解鉤放生，一切安全。

路亞釣魚（lure fishing）近年在台灣相當興盛，有別許多民眾印象中使用生餌釣魚的方式，路亞釣客使用人造擬真假餌，藉著餌件本身的設計與操餌的技術，模擬魚類的掠食對象如蝦、小魚甚至是青蛙的動作，來達到誘導魚類攻擊的目的，進而使其上鉤。

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