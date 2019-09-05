南非國際數學競賽 台灣隊拿下3金、2冠獲表揚

2019-09-05 09:02

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市國中、小為班底，出征南非2019年第20屆「國際數學競賽（SAIMC）」，拿下3面金牌、2個冠軍，選手於開學後獲表揚。

賽事8月1日至6日於南非德班（Durban）市舉辦，台灣代表隊以高雄市學校為班底，在全球28國、500多名選手競爭中，個人賽拿下3金、9銀、5銅佳績，團隊包辦2個冠軍，選手於本週接受高雄市教育局長吳榕峯表揚。

吳榕峯今天表示，數學競賽試題難度較高，解題思索過程卻能幫助各學科，通常數學好，各科成績也不差。

台灣隊有28名選手參賽，包括16名國中生、12名國小，來自市區復華中學、立志中學、明華國中、光華國中、五福國中與苓洲國小、前峰國小與東光國小等校，賽前，選手出國簽證遭退件，又遇香港天候不佳延誤班機，超過20小時才抵達南非，未料，抵達後行李仍未送達，一波多折，小選手們仍全力為台灣爭光。

賽事前身為高雄師範大學於1999年創辦「青少年數學國際城市邀請賽」（IWYMIC），與泰國教育部於2003年創辦「國際小學數學競賽」（EMIC），2項賽事於2008年合併成為「國際數學競賽」。

復華中學校長詹耀宗說，承辦試務與選手培訓工作，由學者專家授課擴展學生視野，引發學習興趣，選手在培訓期間積極演練合作解題，與同儕相互討論學習，不斷精進終獲亮麗成績。

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