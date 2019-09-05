庇護工場月燒88萬 中秋力拚接單過關

2019-09-05 08:59

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣黎明身心障礙者庇護工場每月開支需達88萬元，每年中秋訂單成為重要收益，總統府等公部門及民間企業今年陸續下訂，但黎明接單狀況仍比去年少5成，距離中秋節僅剩不到10天，庇護員工依舊埋首苦撐，「能接多少是多少！」

台灣基督教門諾會職業重建中心主任鄭佩欣說，黎明庇護工場每月收支平衡約要88萬元，每年中秋訂單是主要收益來源，欣慰去年業績可達320萬元，卻也讓員工疲累不堪，今年調整目標為260萬元，但目前統計還差100萬元。

她說，因距離中秋節僅剩不到10天，只好「接多少是多少」，每天不敢停機，依舊保持正常烘培、包裝等營運事項，維持員工正常上下班，感謝歷年各界愛心人士支持，今年更要謝謝總統府、空軍401聯隊、花蓮市公所等公部門的大批訂購，還有欣欣水泥等多間民間企業認購，讓庇護工場得以營運支撐，目前禮盒正持續銷售中。

欣欣水泥董事長劉啓華說，欣欣水泥是政府投資企業，需發揮社會責任，未來不只中秋節，3大節日都將比照，為地方公益盡力，今年所認購的200盒禮盒，蘊含「讓愛傳出去」的期待，盼能拋磚引玉，讓收到禮盒的人都能一起投入公益。

庇護員工小雯（化名），2012年就在黎明庇護工場工作，主要負責烘焙品包裝，知名團購商品牛軋餅、蜂蜜蛋糕等，都是出自她與其他逾20名身心障礙者之手，每週一至週五上午8點開工、4點下班，賺取生活費貼補家用。

小雯說，黎明工作環境良好，曾到美髮院短暫工作不到1年，但因不習慣又重回工場，每年中秋前夕就是忙碌的大日子，但「愈忙愈開心」，每天都有事情做，訂單也期待愈多愈好，除能習得一技之長，也能擁有自立能力。

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