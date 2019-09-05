玲玲「馬拉松」速度持續北行 菲東海面低壓蠢蠢欲動

2019-09-05 08:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕中颱玲玲正慢速通過台灣東方外海，氣象專家均指出，今天其外圍環流仍會帶來明顯降雨及風浪，未來玲玲北上後，西南風可能將大低壓帶及原本劍魚的殘存水氣帶往台灣，週末仍然會有大雨雷雨發生。專家也提醒，菲律賓東方海面似有低壓發展當中，後續還需要密切觀察。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，玲玲從台灣東方海面北上，將通過宮古島附近；外圍環流仍為今日帶來明顯降雨及沿海的強風，預估各地有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」發生的機率，沿海地區有較強陣風，各地天氣也稍轉涼。在氣溫方面，北部23至31度、中部23至32度、南部23至32度、東部23至33度。

氣象達人彭啟明則在臉書形容，玲玲目前速度是每小時12公里，相當人類一般人跑馬拉松的速度，預期今天的速度還是很慢，會接近宜蘭東方的石垣島及宮古島附近，當進入東海時，預期會加速往北，往韓國方向接近，週六下半天是影響韓國主要時間點，但走得很快，大約影響半天。

至於今天天氣狀況，彭啟明指出，隨颱風逐漸遠離，東北部還是持續有雨，其他各地轉為偶陣雨。颱風北上後會帶動西南風的增強，同時在整個大低壓帶的水氣也會被牽動北上，這包含原來劍魚颱風的存留水氣，預期未來幾天到週末，中南部要稍微留意，不是整天都持續降雨的雨勢，可能有雲雨帶北上接近，不排除偶有較大雨勢發展，或是還有午後雷陣雨，有時候午後發展的熱對流非常旺盛，伴隨閃電雷擊。

吳德榮也在專欄解釋，預估明日天氣不穩定，仍有局部陣雨，午後對流發展，有「劇烈天氣」發生的機率。後天至下週一「劍魚」的殘餘環流及水氣接近台灣海峽，將給各地帶來有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」及較大降雨發生的機率；但降雨的強度及時、空分布，與其路徑有關，仍是未來需要持續觀察的重點。下週二、三天氣好轉，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

彭啟明另提到，目前在台灣東方約3600公里地方的熱帶性低氣壓持續發展，今明兩天就有機會發展成為第15號颱風，這對台灣沒有直接影響，往日本前進機會較大。而菲律賓東方海面上，仍有低壓發展中，還要一點時間與環境改變，下週的天氣可能會逐漸受到影響，但他強調，這「不確定性還頗高」。

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