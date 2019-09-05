感染胃幽門桿菌 醫提醒：不要常喝牛奶、咖啡、茶等飲品

2019-09-05 08:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕感染胃幽門桿菌，千萬不要常喝牛奶、茶、咖啡等飲品！

55歲魏媽媽罹患胃潰瘍，日前赴醫透過胃鏡檢查，發現為感染胃幽門桿菌所致，在醫學中心接受過3次殺菌治療，卻都宣告失敗。

胃幽門桿菌雖頑強，但院方採取三合一療法，治療率達9成，應該治癒，醫師都感覺納悶，經詢問其日常飲食，才發現原來患者每天牛奶、咖啡和茶不離手，導致增強胃酸分泌，降低藥物療效，經戒除這個飲品後，魏媽媽再次接受治療，總算一舉殺菌成功。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙表示，胃幽門桿菌是許多上消化道疾病的共同致病原因，如胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等。

根據衛福部統計，台灣感染胃幽門桿菌的人口超過千萬人，多經由共餐、接吻、吃生食、口腔清潔不足、吃刺激性食物等原因感染，故民眾經醫師評估後，若屬於胃幽門桿菌高危險族群的患者，應積極接受治療，根除胃幽門桿菌，才可降低罹患上述疾病的風險。

張家熙指出，通常接受質子幫浦抑制劑（PPI）、克拉黴素（Clarithromycin）、安莫西林（Amoxicillin）的藥物組合的三合一療法的成功率高達9成，但胃幽門桿菌極具傳染性，且十分頑強，仍有部分民眾第一次治療失敗後，還需接受後續治療，至於造成治療失敗的原因很多，包括幽門螺旋桿菌對抗生素產生抗藥性、患者對藥物過敏、不規則服藥、吸菸等。

魏媽媽本身罹患胃潰瘍，在治療期間仍持續喝牛奶、茶、咖啡等飲品，會使胃酸持續分泌、提高胃酸濃度，反而抵消胃幽門桿菌藥物療效，不利於潰瘍癒合，導致殺菌過程頻頻失敗，故當接受新一次療程時，患者停止飲用上述飲品，並規則服藥，則效果立竿見影，不再為胃潰瘍所苦。

張家熙建議，民眾當出現輕微上腹脹痛、灼熱感、打嗝、噁心、胃痛、排出黑色或帶血糞便時，可能為胃部出現問題，應赴醫檢查，並由醫師評估是否需接受篩檢及殺菌；當成功除菌後，應仍有復發機會，故需注意個人衛生，避免再度感染。

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