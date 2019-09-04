中颱玲玲降速續甩雨 明天注意豪大雨

2019-09-04 20:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕豪大雨還要持續！中颱玲玲雖未直接影響台灣，不過其通過台灣東方海面北上過程中，外圍環流持續甩雨入台，使全台各地普遍不穩定。中央氣象局表示，明天天氣與今天狀況類似，清晨到上午中南部有明顯降雨，午後其他各地也會再有降雨，真正要回到穩定天氣，可能得等到下週二之後。

氣象局說，今天的狀況還會持續，受到玲玲外圍環流影響，明天西半部、東北部會有局部大雨，花東則有短暫陣雨或雷雨，中南部以清晨到上午降雨較為明顯，其他地區以午後為主，雖然可能不至於像今天淹大水情況，但是短時強降雨在上班上課時段發生，還是提醒民眾要特別注意。

到了後天，氣象局指出，受到颱風外圍環流會逐漸減少，不過因為還是受到南海低壓帶影響，天氣仍然不穩，預估後天及週六中南部、東南部有相當水氣移入，會有局部大雨的機率，其他地區為多雲，降雨以午後為主。下週日及週一雖仍然有雨，但會稍稍緩和，到下週二各地天氣才會回穩。

所有熱帶系統狀況方面，氣象局分析，玲玲目前移動緩慢，大約每小時以7至9公里速度偏北移動，其風力還有可能再增強，但整體強度就是維持中颱，未來抵達韓國後將迅速減弱。至於原本的輕颱「劍魚」，減弱為熱低壓後，又再減弱為一般低壓，併入低壓帶，對台灣已經沒有特別影響。而距離台灣4000公里處的熱低壓，明天有機會形成第15號颱風「法西」，不過目前估計是往日本方向移動，對台灣影響機會低。

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