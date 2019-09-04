醫病》妙齡女工作常常出錯 竟是患上這種病！

2019-09-04 18:03

［記者黃美珠／竹縣報導］常恍神、發呆，整個人放空到老闆交代的工作總是忘掉大半，或逾期無法完成，不僅常常出錯，有時甚至嚴重到會引發人際紛爭，造成生活功能受影響嗎？如果前述答案均為「是」的人，中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科主任王明鈺提醒，這要小心會不會是患上了簡稱「ADD」的「成人注意力缺失症」（Attention Deficit Disorder）的問題了。

她說，這種疾病是神經發展上的問題，名稱上雖冠了「成人」2字，但是12歲以前是否有過「不專注、衝動、過動」的核心症狀出現過，病況持續要至少有6個月，在學校、家庭、工作等不同情境都有跨情境出現，且已經影響到正常生活的功能才算。

最近一個20幾歲的妙齡女子就因工作表現長期不佳，就醫時告訴王明鈺「奇怪ㄟ！明明我很認真很努力，卻還是常常出錯，沒法在時效內使命必達，總是在最後1分鐘才能完成工作！」以致於這名女病患在職場上遭遇嚴重瓶頸，覺得事情永遠做不完，卻還常挨長官、同事的罵，感覺非常氣餒。

王明鈺從問診中發現，這個OL在工作上無法持續專心，深入追蹤發現她小時候就很容易發呆、分心、粗心、忘東忘西，經排除可能是因癲癇、內分泌失調、或憂鬱、躁鬱導致她專注力無法集中，最後確診她是罹患了「成人注意力缺失症」。

所幸這種疾病經給予中樞神經刺激劑，增加多巴胺傳遞活化患者大腦的前額葉之後，僅僅1週時間，這名女子就已經有效改善專注力不足的問題，現在工作也慢慢變得得心應手，比較有成就感了。

王明鈺說，前述個案雖是成人，但是當事人一定從小就有同樣的問題，不是大了才有。

她強調，我們一般人雖然很忙的時候也會有掉東掉西的狀況，但是平常並不會有這樣的問題，這樣就不能算罹患了這種疾病。

一般要診斷這個疾病，都要追溯患者12歲以前是否有發生過，而從臨床病例來看，這些患者從小一定就有，最晚最晚12歲之前一定會出現。換言之，如果12歲之前追溯不出來的人，則可能是要考慮有其他的問題，例如憂鬱或失智等。

王明鈺說，根據臨床統計，兒童患有注意力缺失症的比例在台灣約為5%，大約一半患者到成人症狀仍持續，盛行率約為2.5%。

有些患者就像前述女病患，小時候可能常常被罵「愛發呆」、「常做白日夢」、「老忘東忘西」等，因個性比較乖或沉靜，所以上課不吵不鬧很容易就被忽略，頂多師長們認為她還小「少一根筋、長大就會好。」

另一型的則可能天生比較聰明，就算專注力不好，40分鐘的課只聽了20分鐘，但是回家後自己「摸一摸」也會，功課不受影響，這樣也很容易不被發現。但是他們長大後都會因為注意力不集中的問題，而嚴重影響工作表現，值得注意。

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