捐糞救人！ 困難梭菌嚴重腹瀉恐致命 糞菌移植可治療

2019-09-04 16:12

〔記者林惠琴／台北報導〕33歲曹先生過去無特別病史，卻總是反覆感染困難梭菌，接受多次一線與二線口服抗生素治療失敗，每日腹瀉7至8次，嚴重影響日常生活，但接受糞菌移植的微菌叢植入治療後，成功回復健康狀態，不用再狂跑廁所了！

台北榮總內科部主任侯明志表示，困難梭菌是一種厭氧性細菌，生長在健康腸道中不會引發症狀，但當患者長期接受抗生素治療、免疫力較弱、共病較多時，腸道菌平衡遭受破壞，就可能大量繁殖並造成感染症，常見包含持續腹瀉、腹痛、發燒等症狀，嚴重時會引起偽膜性腸炎、毒性巨結腸症，甚至致命。

侯明志指出，台北榮總每年約有365人次感染困難梭菌，常見發生於住院病人身上，儘管經傳統口服抗生素治療，復發率仍高，若未妥善控制病況，30天死亡率可高達30％。

不過，侯明志說明，去年9月我國衛福部開放微菌叢植入治療用於臨床反覆性或常規治療無效的困難梭菌感染的病人，比較口服萬古黴素的治癒且無復發率約20%至30%來看，糞菌移植則可達到80％至90％，明顯療效不錯。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔指出，微菌叢植入治療流程主要是先收集健康人的糞便，製備、儲備微菌叢，也就是取出好菌，再將微菌叢利用大腸鏡、胃腸管、灌腸或膠囊方式植入到困難梭菌患者體內，使腸道菌叢回到平衡狀況，進而症狀獲得改善。

黃怡翔補充，目前正在招募健康糞便捐贈者，條件包含小於65歲、身體質量指數（BMI）小於25、無特殊重大疾病、1個月內無腸炎、3個月內無境外旅遊、3個月未使用抗生素，經問卷與抽血、糞便檢查確認無異狀後，將可捐贈救人。

侯明志強調，從目前國內外正在進行的研究來看，現階段微菌叢植入治療在自閉症、巴金森氏症、脂肪肝、糖尿病、過敏、腸躁症、減肥等均傾向正面結果，未來有機會應用在更多疾病治療上。

台北榮總斥資千萬建置微菌叢植入前置作業中心，為獨立、專門處理糞菌的實驗室，並於今日進行揭牌儀式，該院已執行7例經大腸菌微菌叢植入治療，未來可望造福更多病人。

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