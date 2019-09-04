袋袋相傳！ 竹市推「消費袋著走、減塑集點拿禮券」

2019-09-04 17:29

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市環保局結合愛買新竹店、Homebox好博家新竹店，即日起到12月31日，舉辦「消費購物袋著走、減塑集點好禮送」活動，進行環保購物袋租借服務，採「付押金借購物袋、還袋退押金集點」方式，每借還1個購物袋可獲1點，集滿20點可兌換商品禮券100元，期許達到減塑目標，讓資源循環利用。

環保局表示，今年5月舉辦回收生活節，已募集民眾家中閒置的環保購物袋1800個，另新購循環使用的環保購物袋200個，要在愛買新竹店、好博家新竹店等兩家賣場，進行環保購物袋租借服務，透過建置購物袋吊牌編碼與系統，執行購物袋循環使用成效追蹤，落實減塑環保。

這項消費購物袋著走、減塑集點好禮送活動，即日起到年底，民眾到愛買新竹店及Homebox好博家新竹店消費購物後，可支付押金借用購物袋，每袋押金愛買新竹店15元、好博家新竹店5元，每袋使用完畢後於同地點歸還，可退回押金並獲集點貼紙1點，集滿20點可兌換該店商品禮券100元1份，還有愛買新竹店、好博家新竹店的商品禮券各限量500份，禮券兌換到明年1月15日。

環保局表示，依據環保署統計，過去台灣每年使用約200億個塑膠袋，經推動2次的限塑政策後，去年國人一年總用量仍高達152億個，平均每人每日約使用2個，但環保意識抬頭，多數人已習慣購物使用自備環保袋，為避免一次性使用造成資源浪費，也提醒民眾無論用什麼樣的提袋，盡量不要買新的，且使用可重覆的。

因此為讓資源共享與回收再利用，才推出這項政策，鼓勵民眾消費自備購物袋或透過循環使用二手袋，袋袋相傳，降低對環境的破壞。

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