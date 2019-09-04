畜牧糞尿轉化有機肥 中市免費載運沼液沼渣

2019-09-04 17:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕豬糞尿沼液、沼渣轉化有機肥！中市環保局今日指出，推廣畜牧糞尿再利用，提供免費載運沼液到農地澆灌服務，不僅為農民省下可觀的化學肥料成本，種出來的南瓜比以前甜美多汁，其他作物生長情況也是更好，農民反應佳。

環保局指出，養豬場糞尿廢水處理與排放是養豬戶的頭痛問題，近年來配合行政院環保署政策，積極推廣畜牧糞尿沼液沼渣進行農地肥份再利用，藉厭氧消化技術，讓糞尿轉變為沼液、沼渣等有機肥，提升農作物施灌成效。

環保局說，沼液及沼渣中含有豐富的養分及肥分，可提高植物的抗病蟲害能力，有助於作物吸收，讓產量增加，市府已開始免費提供沼液沼渣載運服務至農地施灌，預估今年度可增加600噸以上沼液澆灌量。

以大安區一處養豬場為例，以沼液、沼渣施灌8分地南瓜田，2個月不需施用化學肥料，即可省下台肥5號肥料20包的用量，約省下7000元，且種出的南瓜果實甜美多汁，比用化學肥料的南瓜長的還要好。

環保局說明，沼液、沼渣富含氮元素，對於葉類植物的生長有很大的幫助，后里區的新期牧場，以沼渣、沼液澆灌狼尾草，生長速度較以往快速且茂盛，牧草較一般肥料施灌葉面更大，9分地可節省化學肥料支出約1萬元。

環保局指出，沼液、沼渣施灌作物對畜牧業者、農民、環境是多贏局面，可達到農業有機化並維護食品安全，同時為環境、生態、民生帶來諸多效益，市府歡迎有興趣的畜牧業者與農民向環保局洽詢，早日加入「沼液試澆灌計畫」。

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