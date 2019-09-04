「謝龍介報天氣」違法置入候選人 東森新聞遭罰40萬

2019-09-04 15:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對民眾檢舉違規節目，國家通訊傳播委員會（NCC）今公布裁處狀況，遭罰的14案件包括涉及明顯促銷及宣傳商品，以及置入性行銷有關，其中多台播送護眼商品廣告被開罰60至100萬元，而東森新聞於節目播出「謝龍介報天氣」，涉為特定候選人置入，也遭裁罰40萬元。

NCC表示，本次裁罰中有12案均涉及為特定商品「PPLs」進行明顯促銷及宣傳，包括TVBS歡樂台「FUN心過生活」遭罰60萬元；衛視中文台「幸福方程式」、三立台灣台「姐姐當家」、好萊塢電影台「樂活新觀點」均遭罰80萬元；TVBS「樂活全家GO」則遭罰100萬元；中天娛樂台「健康E世代」有2次，分別罰60萬元、MUCH TV「健康好自在」亦2次，各分別罰60萬元、高點電視台「健康探索家」則有3次，各分別罰80萬元。

NCC表示，這些電視台節目均以護眼為主題，以正面且深入方式介紹該商品之成分、功效、特色及服用方式，並於節目與廣告時段及片尾搭配顯示諮詢專線，涉違反衛星廣播電視法第30條規定，再依據內容違反延重程度、過去違規紀錄等基準，裁處60至100萬元。

NCC另提到，至於台視的「綜藝三國智」為藝人參與各種闖關關卡節目，經民眾反映涉及節目置入性行銷以及違反電視分級，遭NCC以違反廣播電視法第34條之3第2款，裁罰20萬元。

而東森新聞台今年2月26日「1700東森晚間新聞」的「謝龍介報天氣，笑稱穿搭術像綁肉粽」也被裁罰40萬元。NCC指出，當時正值台南市立委補選期間，謝龍介介紹字幕上打出「國民黨立委參選人」字眼，已違反廣播電視法第31條第2項不得於新聞置入之規定，因此開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法