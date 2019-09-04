空棺高掛廢棄老屋橫樑 誤闖者嚇破膽

2019-09-04 14:54

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄阿蓮區復安里大陳義胞集居聚落再興新村，人口大多外移，目前全村僅剩10戶人家，其中1戶廢棄老屋的竹管橫樑上，懸空高掛著一具空棺，經常讓誤闖者嚇破膽！由於老屋主已不知去向，空屋放置空棺用意何在？至今成謎！

再興新村是1955年自中國浙江省沿岸的大陳島、漁山列島、披山島、南麂列島撤退來台的義胞，由政府協助興建眷村安置，一般俗稱「大陳新村」，當時政府發給再興新村每戶人家15隻鴨、12隻雞、1頭豬和龍眼、芒果樹各1棵。

再興新村自成一集居聚落，隱藏在阿蓮區復安里一隅，極盛時期全村住有102戶、上千人，但由於空間狹窄、就業不易，大陳人後來陸續遷往外地謀生發展，村子裡的老房子年久失修、斷垣殘壁，歷經一甲子的物換星移，如今全村僅剩10戶、10多人，住屋也殘破不堪。

阿蓮區公所最近針對再興新村房屋所有權人資料進行比對，意外地在1戶廢棄老屋的竹管橫樑上，發現一具空棺高高懸空掛，由於老屋主已不知去向，空屋為何會出現一具棺材？公所人員百思不解，許多慕名前來朝聖隱藏版秘境的民眾，也常因誤闖撞見空棺而差點嚇破膽！

民俗專家柯武村表示，早期台灣大戶人家會備用好棺木（例如福州杉棺木），豎放在後院閒間的隱藏處，以備不時之需，但當時並非是用來求升官發財，而是後來有命理風水師因此推廣擺放開運用的小型棺木，取其諧音「升官發財」，他說，這只是命理風水譁眾取寵的作法，民間對棺木還是有忌諱，不會把空棺放在橫樑上。

他研判再興新村該具棺木，是當年備用或要用時沒用上，只好擺放到舊宅沒人住的橫樑上，因為照常理推論，有人居住的房間內，對棺木有禁忌，絕對不敢這樣放。

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