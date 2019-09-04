台南歸仁再推總舖師辦桌 首道佳餚就是澎派龍蝦、鮑魚...

2019-09-04 13:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁公所再度推出古早味的辦桌活動，邀請2位從業資歷合計超過80年的總舖師蘇嘉進與施宗榮合作掌廚，取材在地農產品，端出特色手路菜，包含傳統的南靖雞、五柳枝魚等，而首道拼盤佳餚就端出了龍蝦、大封、九孔鮑，相當澎派，即日起受理預約。

公所今天在當地知名的仁壽宮舉辦「2019來歸仁、喫辦桌」的造勢活動，市長黃偉哲也穿起廚師服，代言推廣，成功炒熱氣氛。

黃偉哲表示，歸仁是總舖師的故鄉，廚藝高手相當多，滿桌的山珍海味，令人垂涎，值得推薦，未來也希望能透過競賽，加強交流與行銷地方特色。

歸仁辦桌活動邁入第3屆，公所與蘇嘉進、施宗榮等合力設計了10道料理，除了古早味之外，更強調在地食材的運用，包含栗子南靖雞的鳳梨、豬腳元氣鍋的花生，以及焗芝士帶子與紅燒鮮魚五柳枝的竹筍。

施宗榮與蘇嘉進說，還有取材歸仁秈稻的海鮮農湯與紅蟳南瓜米糕，白古月蓮子菱角也產自在地，傳統的水冰更結合了釋迦等，精心研發。

施宗榮強調，傳統宴席常以「開門見山」地方式，凸顯主人家對菜色的用心，因此首道「五福臨門」拼盤料理，就取材龍蝦、大封、九孔鮑，加上玉米筍、八寶丸，展現澎派。

歸仁區長柳世雄指出，活動將於9月27日在仁壽宮廟埕登場，每桌7000元，加上新鮮水果、甜湯、冰品，共11道佳餚，CP值很高，即日起開始預約，額滿為止，受理專線：06-2301518轉302。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法