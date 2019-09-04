防非洲豬瘟！手提行李百分百檢查 擬擴及全亞洲旅客

2019-09-04 12:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟防疫再度面臨挑戰，中秋節將至，上個月邊境查獲12件攜帶含豬肉月餅來台違規案例，農委會主委陳吉仲呼籲國人不要攜帶或寄送含肉月餅回國，也指出正在跨部會研擬全亞洲國家地區都進行入境旅客手提行李百分之百檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第12次會議，由指揮官農委會主委陳吉仲主持，陳吉仲表示，考量到邊境防疫做到滴水不漏，因為像菲律賓就沒有向世界動物衛生組織通報，目前正在跨部會討論，研擬是否要超前部署，擴大針對全亞洲國家地區入境旅客的手提行李進行百分之百檢查。

陳吉仲指出，目前除了桃園機場外，其他機場都已經全面檢查，桃園機場現在針對12個高風險國家地區旅客進行入境手提行李百分之百檢查，佔桃機入境旅客6成左右，尖峰時段每小時檢查人次約2900人，而X光機檢查能量每小時最多可以檢查4000人次，所以檢查能量足以涵蓋全亞洲航班。

由於中秋節將近，8月1日到9月3日這1個月來，違規攜帶含豬肉的月餅案件共有12件，主要來自中國、香港、澳門和越南共11件，1件來自日本，違規旅客國籍有7件是台灣人，查獲地點涵蓋桃園機場、小港、台中、松山和基隆港，例如有台灣人從長沙一次攜帶14公斤的中國含豬肉月餅，還有人攜帶火腿月餅，呼籲國人和旅客不要攜帶含肉月餅回台，避免受罰。

應變中心補充，目前有3128輛運豬車輛申報裝設GPS，活體豬車1221輛、屠體車1406，分切肉車501，已經有2624輛裝設完成，其他車輛會在9月中會裝設完成，全國還有四家不符合規定的廚餘養豬場未轉型也沒有停養，應變中心將和地方政府合作，全力協助強制轉型或離牧。

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