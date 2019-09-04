生日也是重生日！他接受腎臟移植20年 近況是...

2019-09-04 12:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕原本經商的林明福，20年前由於健康問題，接受換腎手術，為奇美醫學中心器官捐贈移植的首例，生日正好是重生日，愛的緣分相當難得；定期追蹤下，林明福迄今一切正常，也從工廠大老闆轉換角色，開設飲料店，放下壓力，每天享受含飴弄孫的樂趣。

奇美醫學中心今天以「愛的接力賽」為主題，舉辦器官捐贈推廣活動，副院長田宇峯帶領宣導，透過才藝表演、有獎徵答、生命故事展等，讓更多人有正確的認知，簽署響應。

田宇峯說，奇美1999年執行首次的器官捐贈移植手術後，迄今共完成了463例，包含心臟34例、肝臟92例、腎臟198例，以及眼角膜139例等，讓無數受贈者重獲健康人生。

20年來，在奇美醫學中心的捐贈者144位，手術的器官共679個，努力執行，但還是有很多病人在等不到移植的困境下，憾然離世。

田宇峯強調，全國每年同意器捐約300人，但目前等候器捐的卻高達近萬人，比例懸殊，希望有更多可以民眾響應。

63歲的林明福，原本開設電子零件工廠，20年前，因為高血壓服藥的問題，健康亮紅燈，必須洗腎，持續血液透析治療下，也登記等候移植。

林明福很幸運，才等了1年多，就在奇美接受換腎手術，為該院首例器官移植，當時在特別門診負責病情追蹤的，就是田宇峯。更巧的是，手術後清晨9月23日，為林明福的生日，也成了他的重生日。

林明福說，洗腎、換腎期間，讓他體認到健康與家人的重要，因此結束自己的事業，改變生活作息，20年來配合醫療團隊衛教、定期門診追蹤，加上瑜珈、健身房運動，迄今功能正常，夫婦倆也經營手搖飲料店，不讓工作壓力纏身。

林明福子女已成家立業，他也由父親升格當阿公，每天顧店兼顧孫，享受健康的生活品質。

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