足古錐～這隻鸚鵡愛獻唱 唱完說自己好棒

2019-09-04 11:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕從網紅鳥園到動工打造亞洲最大鳥園，「九九峰可愛世界」董事長游家富愛鸚鵡，最寵愛1隻叫「Apple」（蘋果）的小黃帽鸚鵡，因為牠活潑「厚話」，而且自認是紅歌星，看到人多就自動開唱「兩隻老虎」、「生日快樂」…等歌曲，唱完還會說「Apple好棒！」，最讓游家富開心的是，牠還會學主人說一長串的話，然後自己「笑嘎併軌」。

5月中旬動工、取名為「九九峰可愛世界」的鳥園和小型動物園，游家富原本籌資7億元，但建設費一直增加，預估要增加一倍到14億元的經費，游家富每天巡工地，累了就趕緊回辦公室看看他最愛的鸚鵡「Apple」，因為「Apple」是開心果，說學逗唱，逗得主人不開心也難。

「兩隻老虎，兩隻老虎跑得快…真奇怪！」，「兩隻老虎」是「Apple」的招牌歌，「生日快樂」歌則看對象獻唱，唱完會自己大聲說「「Apple好棒！」，讓聽的人大笑不已。

游家富說，8歲的「Apple」是人來瘋，尤其看到小朋友最有感覺，大喊一聲「有人在嗎？」，而看到游家富在辦公室，他的話也變多，模倣主人口氣說了一長串的話，然後自己「笑嘠併軌」。而這一長串的話和狂笑應該是模倣主人在辦公室與人聊天時的笑聲，但牠笑得更誇張。

游家富也說，鸚鵡聚在一起會互相學習，「「Apple」的模倣能力也會教給其他鸚鵡，不過每隻鸚鵡學到的專長不一樣，有一隻就很愛叫「把拔」，也有人專說「有人在嗎？」。將來鸚鵡會有一個專區，「「Apple」也會在這個區獻唱。

由於鳥園佔地16.5公頃，開發是一件大工程，原定明年11月完工，但游家富說：「可能會到年底！」。

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