華中橋被批「一橋兩制」 區公所分段整修搭配橋身彩繪

2019-09-04 11:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市往返中和、萬華的重要橋梁華中橋去年因為橋身老舊由台北市政府進行整修後，橋身的人行道和欄杆美化工程由雙北市各自負責，台北市側完工後，新北市側欄杆老舊破損未施作，被議員批評是「一橋兩制」，今年經市府編列預算執行改善，已完成東側，西側預計明年4月完工，中和區公所日前還與復興商工廣告設計科學生合作，進行橋身牆面彩繪，讓環境更為色彩鮮明。

新北市與台北市間的橋梁，根據雙北長年以來的共識，都是「南橋北管」由台北市負責維護管理，近期最老舊的中正橋已將進行改建，華中橋於去年進行整修，並增建華中橋往台北市方向連結水源快速道路匝道，但是在橋身美化工程部分，新店溪新北市側堤防以北由台北市負責，以南仍歸新北市負責。

新北市預算有限，去年先進行新北市端東側的人行道與欄杆更新，明年度再進行西側的人行道及欄杆更新，預計明年4月完工，負責執行工程的中和區公所運用有限經費，委請復興商工廣告設計科學生協助彩繪，為避免影響學生安全，改由繪圖原稿大圖輸出方式掛貼在橋身牆面。

工務課長陳亦揚說，學生的彩繪風格活潑奔放，沒有濃厚商業氣息，熱情鮮明的圖案也帶給周遭環境不同的氛圍，社區民眾反應良好，未來西側整修完工後，也會比照辦理，讓華中橋帶給大家便捷交通和明亮的視覺感受。

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