男童罕見「小腸套小腸」 偏鄉醫找出5公分腫瘤作怪

2019-09-04 08:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療資源長期缺乏，近年在屏縣府努力爭取「醫中計畫（醫學中心醫師支援醫療資源不足地區計畫）」支援下，當地醫療品質提升不少，恆基上月底發現9歲高小弟罕見「小腸套小腸」，經奇美醫院外科及院內會診手術，找出引發腸套疊的5公分腫瘤，展現新恆春醫療的實力。

腸套疊為「一段腸子包住另一段腸子的腸阻塞」，會導致腸子血液循環不良，嚴重併發症甚至會造成腸子壞死，若破裂可能造成嚴重的腹膜炎致死，但一般都是「大腸套小腸」，常出現3歲前孩童，病徵是嘔吐、血便、腹痛，只需復位即可緩解，這起「小腸套小腸」也是當地首次出現，讓恆基檢查後不敢大意。

支援恆基的奇美外科醫師盧致穎說，高小弟與母親騎了兩個小時的機車，從牡丹東源村到醫院急診時疼痛哭泣，卻沒有一般腹痛的「鼓脹」狀況，以腹部超音波及電腦斷層診斷是罕見「小腸套小腸的腸套疊」，經家屬決定信任恆基醫療，切除約20公分的小腸並做重建，也發現5公分的瀰漫性B細胞淋巴癌，得以及早進行後續治療。

「正確診斷、早期處理是偏鄉醫療最需要的！」小兒腸胃科專長的恆基院長陳志成表示，高小弟的狀況是他從醫20年首見，慶幸第一線牡丹衛生所以及恆基急診、外科團隊都沒有以一般腹痛等閒視之，也希望這起成功手術激勵偏鄉醫療人員更加緊密合作，畢竟「醫療從來都不是單打獨鬥的！」

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