開刀房、診間都在路邊… 921震災戶阿公振奮人心重建醫院

2019-09-04 08:19

〔記者謝介裕／南投報導〕「木造組合屋變成開刀房、18座鐵皮貨櫃屋隔成一間間診間及病房…」，這不是卡通、動漫異想天開的劇情，而是南投縣竹山秀傳醫院（簡稱竹秀醫院），在1999年921大地震浩劫中的真實場景，儘管艱辛、克難，但當時院內200多名病患並未因醫院被震倒罹難，而是全部平安獲救逃過一劫，如今院內醫護人員及社區民眾看著震災時期救援、救護等相關照片，內心莫不感慨萬千，也更加珍惜家園浴火重生後的幸福！

921大地震堪稱是台灣人難以從記憶中抹去的一場夢魘，竹山秀傳醫院全體員工感觸更深，因為當時錯動的車籠埔斷層便從醫院周邊經過，煞似1條巨大蟒蛇從天而降且肆無忌憚的破壞，所到之處無一倖免，因此，在921震災20週年之際，該醫院特別舉辦「不忘初衷．讓愛重生」之相片回顧攝影展。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍回憶這20年劫後重生的心路歷程表示，該醫院在1997年5月完工啟用，誕生不到2年半即遭逢此不可抗拒的浩劫，那晚他被天搖地動晃醒後就試圖與醫院值班人員聯繫，無奈電話訊號不通，連對外橋樑也全部中斷，隔日他費盡千辛萬苦才找到替代道路抵達醫院，迎面而來是醫院倒塌的斷壁殘垣慘況，讓他更加心急如焚，還好最後連同院內200多位患者也都平安獲救，才讓他暫時鬆了一口氣。

不過，隨之而來的醫院重建工作，光是經費便高達2億多元，導致許多股東打退堂鼓拒絕貸款重建，更讓人一個頭兩個大，連他自己也一度心生放棄重建念頭，此時，獲醫院長期照料的名間鄉吳姓阿公，抱著剛從名間鄉公所領到震災全倒戶20萬元的補助款，來到醫院強調，要將錢悉數捐作醫院重建之用。

謝輝龍聞後則反問吳姓阿公：「你們家也被震倒了，補助款捐給醫院，你們家怎有錢重建」，阿公則回答說：「我家雖全倒，但還有豬舍可安身，但竹秀醫院倒了若不重建，許多人生病將無從就醫」。

謝輝龍指出，竹山秀傳醫院是南投縣名間鄉以南6鄉鎮中唯一的大型醫院，吳姓阿公這份無私的信任形同一劑強心針，也讓他及院內股東、醫護人員全部振奮起來，最後在災後1年多便如願籌措到經費並順利完成重建。

「不忘初衷．讓愛重生」之相片回顧攝影展，自即日起至11月3日止，展出的照片除了建築物倒塌、道路隆起柔腸寸斷等情景以外，還包括在醫院外路邊臨時搭建的貨櫃屋、組合屋救治傷者迄看診、開刀、病房等相關照片，不啻也展現醫護人員無論醫療環境如何簡陋，一路走來始終如一守護社區民眾健康的初衷及決心，更增添攝影展可貴的一面。

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