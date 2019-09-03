桃園市民卡發行4週年 下月起6歲童可申辦

2019-09-03 22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市市民卡（簡稱市民卡）發行屆滿4週年，發行量突破140萬張，市民卡總使用次數逾3億次，桃園市長鄭文燦3日下午出席市民卡4週年活動，宣布10月1日起，擴大市民卡申辦年齡由7歲擴及6歲學齡前兒童即可申辦，凡設籍桃園且6歲（含）以上未滿12歲的兒童，皆可申辦兒童優待卡（如領有學生卡，則不得重覆申辦），預估將有2萬5000人受惠，以及明年元旦起，原住民族市民申辦敬老卡年齡將由65歲下修至55歲，讓原民朋友享有更多市民卡優惠福利。

鄭文燦表示，桃園市市民卡自2015年9月1日發行至今，除了市民常用的乘車、借書、及消費支付等功能，還可用來儲值資源回收金、運動中心消費優惠、市府場館VR免費體驗、音樂體驗等福利，提供多達31項整合功能、1121個品牌特約商店，計3901個合作店點，並結合信用卡、行動市民卡、電子錢包、電子發票載具、社區門禁等功能，提供市民多面向的整合服務，是桃園榮獲智慧城市論壇（簡稱ICF）全球智慧城市首獎的主要項目之一。

鄭文燦說，市民卡也推出專屬年長者的福利，除了提供敬老卡卡友每月800點社福點數（復興區1000點），可用於搭乘簽約公車路線、桃園機場捷運、愛心計程車與運動場館或游泳池相關優惠福利，市府也與桃園家樂福和遠東SOGO百貨中壢店合作，於9月1日至10月31日推出長青族專屬的優惠活動，提供敬老卡卡友超市便當及百貨熟齡商品的消費優惠。

市府資訊科技局長陳崗熒也宣布，即日起至10月31日止推出主題活動期間，使用市民卡至市立圖書館借書，或於桃園、中壢、平鎮、南平等4間國民運動中心消費運動，即可參加集點抽獎活動。集滿4點有機會抽中智慧平板、智慧運動手錶等獎品，小額消費可抽麗星郵輪2人同行遊輪之旅、桃園家樂福七間分店市民卡友消費抽高鐵假期雙人之旅再送購物袋來店禮、桃園地區消費滿額抽泰國機票現金優待券、全台OK便利超商市民卡友咖啡買一送一等多項優惠。

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