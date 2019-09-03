竹北國民運動中心17日開張 5日起試營運免費體驗

2019-09-03 21:54

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣民期待多時的竹北國民運動中心，今天下午敲定17日正式開張，預計5日起與游泳館「兩館合一」試營運12天，除一樓商業空間外，六大核心體健設施皆開放民眾免費體驗！

縣府教育處表示，位在光明六路與莊敬南路口的竹北國民運動中心，為新竹縣第一座國民運動中心，耗資總工程經費約4.4億餘元打造，其中體育署補助2億元，其餘縣府自籌。工程2016年12月開工，2018年9月中竣工，原訂去年底營運，但因土地租金和游泳館票價等爭議協調不成，拖延至今未營運，民眾詢問不斷。

教育處在2015年7月與遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司簽訂契約，遠東鐵櫃每年應繳納定額權利金、變動權利金（營業總收入1.2%）及土地租金予縣府。近日縣府審核通過 投資營運計畫書及營運管理計畫書，雙方今天下午針對開幕事宜達成共識。

教育處說，根據遠東鐵櫃的營運計畫書，關於游泳館票價一案，業者允諾全票由原本150元降為120元，優惠票75元降為60元（學生、65歲以上長者、低收入戶、12歲以下兒童），身心障礙者（含監護人或必要陪同者隨行一人）全時段免費。同時，提供泳客平面車位1小時免費的優惠。

在協助培育體育人才方面，業者允諾提供縣內中小學各校兩個名額給績優或清寒體育選手，體適能室及游泳館開放時間是平日下午時段，其他場館另須事前預約。此外，業者允諾每年提撥營業總收入1％，協助學校社團體育器材改善。另外，協訓游泳選手在全國競賽成績前3名者，可獲一年免費入場的獎勵。

教育處表示，運動中心一樓為商業空間，兩樓規劃8座羽球場、12座桌球場，三樓4間韻律教室、2間體適能室，四樓為綜合球場及行政辦公室，另地下一樓規劃98個汽、機車停車格。除商業空間外，其他場館設施5日起試營運皆開放免費體驗，營業時間是每日上午6點到晚上10點。

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