桃園弱勢家庭過中秋 獲義剪、清潔用品禮盒

2019-09-03 23:46

［記者陳恩惠／桃園報導］中秋佳節將屆，各界致力關懷弱勢！市府安家實物銀行媒合桃園市世外桃源文教公益基金會，捐贈千組、價值百餘萬元的清潔用品禮盒，同時邀請專業美髮沙龍在桃園區新住民文化會館現場義剪，讓弱勢民眾「從頭」煥然一新，清爽、高興地迎佳節；市長鄭文燦致詞時，再三感謝在地企業家的愛心，表示每逢佳節，世外桃源文教基金會捐贈的物資有如及時雨，溫暖許多弱勢家庭的心。

鄭文燦說，桃園市世外桃源文教公益基金會是由桃園企業聯合會所設立的公益平台，過去曾捐贈粽子、月餅禮盒、毛毯及電扇等物資贈與桃園弱勢家庭與學童，今年中秋節前，特別捐贈市值116萬餘元的清潔用品禮盒1000組，會分贈各弱勢團體代表。

他說，各類的善願與善行會讓社會產生更多善的循環，這次受惠對象包括新住民家庭服務中心、街友外展中心與各區家庭服務中心所服務的經濟弱勢群眾，上述受贈的家庭，即使在不知名的社會角落，也能感受到台灣社會的溫暖與力量。

桃園企業聯合會陳盛沺理事長表示，世外桃源文教公益基金會秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，以「人溺己溺，人飢己飢」為中心思想，回饋社會，幫助弱勢，透過安家實物銀行集中物資募集，完善的媒合系統，使捐贈物資確實地幫助需要的家庭，避免不必要的浪費。

據悉，世外桃源文教公益基金會自2017年12月成立以來，非常關切弱勢家庭的需要，去年端午節送粽子、中秋贈月餅，今年年節送毛毯、端午節送電扇，今年中秋節更捐贈千組清潔用品禮盒給經濟弱勢民眾，禮盒內有環保洗衣精及補充包、柔衣精、洗髮精、沐浴乳、洗手慕斯、草本自然防蚊液。

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