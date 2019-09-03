打外送員雞排店遭解約 網友讚聲一片

2019-09-03 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市日前1名UberEats的外送員至連鎖雞排店取餐時，因為沒有主動向店家報上取餐編號而激怒老闆娘，最後甚至被陌生男子痛毆一頓，該事件在網路迅速延燒，網友群起灌爆該店家臉書粉絲專頁，如今該雞排店總公司發表聲明，表示該店因嚴重傷害企業形象，即日起終止其加盟合約，網友看到貼文後讚聲一片。

被打外送員日前在臉書《靠北UberEats》po文爆料，上個月24日到新竹經國路的連鎖雞排店取餐時，因為沒主動向老闆娘報取餐單號，而被老闆娘怒罵一頓，該外送員連忙道歉，卻遭1名陌生男子嗆聲，接著被他揮拳毆打，誇張的行徑也被路人拍片po網，引發網友們的撻伐。

該店雖然事後發表道歉聲明，但聲明中卻強調「引發爭議的該名男子與本店毫無關係，切勿進行抹黑和不實言論。若發現抹黑行為，我們也將向相關人士採取法律行動，捍衛本店合法權益」，遭網友痛批道歉聲明毫無誠意。

臉書粉專「3Q脆皮雞排八德和平店」31日代總公司po聲明，表示因該加盟店不當行為已嚴重傷害本公司的商譽與形象，即起解除與該店的加盟關係，並要求其立刻拆除3Q招牌、文宣與臉書粉專，並禁止使用3Q脆皮雞排的商標、紙袋與招牌，並對受暴外送員至上最深的歉意，該粉專在昨日還貼出了律師函的照片，表示已要求對方盡速撤下3Q品牌相關的招牌與商品，並連絡外送平台撤下該加盟店的資訊，以免造成其他外送夥伴的不便。

網友看到貼文後紛紛留言「貴公司深明大義，實為負責之企業表率，對於像這樣囂張跋扈的加盟商的處理方式也算是大快人心了」、「從來沒買過3Q雞排，就衝著總公司的處理態度，決定以後都買3Q的！」、「謝謝總公司還給外送員一個公道」、「貴公司果然沒讓人失望...明天怒訂10份」。

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