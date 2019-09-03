救空污 新竹縣農民將不再可合法申請燒稻草

2019-09-03 19:27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕因應PM2.5日益嚴重，新竹縣計畫最快今年底以前將廢止現行的「新竹縣田野引火燃燒管理辦法」，宣告終結過去農民或原住民鄉親開墾時可以合法申請引火燃燒稻草或山林以整地的做法，希望藉此遏止空污和溫室效應的惡化。

新竹縣長楊文科已要求縣府消防局，下週就提案送交縣務會議審查，以排入下半年的議會定期會審議，如果獲得通過，最快今年底以前就可望廢止。

消防局長孫福佑說，全國目前已經有11個縣市廢止了前述田野引火燃燒的地方自治條例，內政部也要求其他還沒廢止的縣市跟進，等於是要地方政府不要再核准農民在耕作時用燃燒的方式整地、或處理雜草、稻草，而這主要都是全球氣候極端變化後，溫室效應令人憂心，空污問題跟PM2.5的威脅近來更廣受重視之故。

消防局為求慎重，除曾就前述管理辦法廢止的可行性徵詢過縣府環保局、農業處意見，獲得這2個局處的支持之外，也特別關切一旦失去前述合法申請燃燒機制後，農民萬一真的仍因農作習慣未改，放火處理稻（雜）草造成空氣污染後可能要面臨到的處罰有多重？

消防局不希望他們配合中央、因應時事所趨而做的政策變革，最後讓來不及改變耕作、開墾習慣的農民或原住民鄉親「埋單」被重罰。

環保局空污科表示，依法，只要是任意燃燒造成空污，可罰新台幣1200元到10萬元不等，且可按次連罰，每次加重處分。

不過開罰前，必須要有明確的行為人跟具體事證才行。但實務上環保局經常接到通報後到場，引火人早已不知去向，他們只能用衛星定位出事發點，循線通知地主且要求其善盡管理責任，並無法直接就罰地主。

事實上，早在2016年，前勞動黨籍新竹縣議員高偉凱就曾在議會臨時會中提案，要求縣府加強輔導農民不要燒稻草以救空污。甚至鼓勵縣府自行或請中央尋找農民心中的超人氣名人製作宣導短片幫忙移風易俗，結果時任縣長的邱鏡淳真的找來明華園歌仔戲小生孫翠鳳來拍，拜託鄉親不要再燒稻草。

因此，消防局經綜合評估後認為，民眾因這個管理辦法被廢止後所蒙受的利益應該是大過可能遭受的不利狀況，今天向縣長楊文科報告後獲得支持，將依指示於下週提報縣務會議做法規審查以廢止。

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