英美旅客更願意花錢住宿 旅遊平台：建議台灣業者多元化經營國際客

2019-09-03 23:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國政府限縮旅客來台，部分經營中客的旅遊業者憂心觀光寒冬再現。從美國起家的線上旅遊平台Expedia表示，以Expedia的使用者來看，首要客源排名依序為香港、日本及美國，且美國旅客日均房價超過3400元，相對日韓旅客更高，但美國卻不是台灣主要客源市場，建議台灣旅宿業可採取多元化策略，與國際線上平台合作，強化在國際市場上的競爭力與曝光。

旅遊平台Expedia集團今天首度舉辦在台記者會，並分享國際旅遊市場最新趨勢。

Expedia集團表示，台灣旅宿業者透過Expedia 集團旗下Expedia.com、Hotels.com和 Wotif.com等旅遊品牌所接到的國際旅客訂單持續成長，顯示台灣對國際旅客相當具有魅力。其中，日本和美國的住宿需求與去年同期相比皆成長20%，泰國和印尼近年來台人數也呈現激增的趨勢，住宿需求成長率比起整體平均值分別高出45%和55%。

Expedia集團市場協理趙鼎涵表示，根據內部數據顯示，國際旅客相對國內當地旅客的旅遊產值更高，平均支付的房價高出200元，且提前20天預訂，取消率相對低5%，入住天數相對多1天。

趙鼎涵分析，以個別市場來看，英美旅客入住天數較長，都是3天，平均房價也相對較高，分別為3450元和3230元，日本旅客則是屬於早鳥型，平均會在45天前預訂，日均房價為2875元，韓國平均房價為3010元。

Expedia集團內部數據分析，使用Expedia旗下平台訂購旅遊產品的國際旅客，排名第一是香港，其次則是日本、美國、韓國及中國，相對台灣以中國旅客為最大宗，略有不同。

趙鼎涵建議，線上旅遊已是未來趨勢，全球有半數旅客都是透過線上預訂旅遊產品，且國際旅客相當偏好「機+酒」的套裝行程，2019上半年來台旅客預訂套裝行程的整體需求比去年同期成長40%，建議台灣旅宿業者採取多元化策略，透過與線上旅遊平台合作、提供旅客「機+酒」套裝行程，並善用大數據分析為旅客提供量身打造的旅遊產品與服務，強化在國際市場上的曝光度及競爭力，吸引更多高價值的國際旅客入住。

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