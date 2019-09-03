去年137大學生交通事故死亡 教育部鼓勵大學限制新生騎機車

2019-09-03 18:44

〔記者林曉雲／台北報導〕根據教育部校安中心統計，107年有137名大專校院學生因交通事故死亡，教育部要求各大專校院加強學生，特別是新生的交通安全教育，且將「機車騎乘安全教育」視為重點，鼓勵規劃限制措施，以減少新生使用機車頻率。

教育部學生事務及特殊教育司科長陳宗志表示，教育部已在暑假辦理「108年度交通安全巡迴教育種子教官培訓」，因大學開學在即，又再次提醒學校注意學生的交通安全，其中以規劃限制措施，減少學生騎機車的頻率最重要，例如部分大專不發新生機車停車證，限制一年級新生機車進入校區的方式，以降低新生騎機車，或是在寄發新生入學通知書時，明確要求家長勿為子女購買機車，而大學做這些預防措施，多獲家長認同。

此外，大專校院會在學校週邊繪製危險道路路線圖宣導，並建立校園交通安全網站溝通平台，鼓勵學生反應學校周圍危險地段，提醒學生注意安全及尋求設施改善；另製作交通事故學生案例為教案，提供教師使用加深宣傳效果。

陳宗志科長表示，學校也可將交通安全教育相關議題，納入課程規劃並開設相關課程，並輔導學生設立交通安全相關社團，協助推廣校園交通安全宣導活動及服務工作。

教育部呼籲家長，督促小孩遵守交通規則，騎機車應戴安全帽，不超速、不改裝車輛，最好多使用大眾交通工具少騎機車，新生對環境路線生疏應避免騎乘機車，以減少危險性；也呼籲大學生尊重和珍惜生命，儘量少騎機車，確實遵守交通規則，注意路況、戴安全帽、不超速也不改裝車輛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法