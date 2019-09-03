創柚子、蘿蔔口味月餅 台首大烘焙系獲漢餅選拔賽冠軍

2019-09-03 23:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕中秋將至，台灣首府大學烘焙系利用在地食材，把台南市的麻豆文旦及永康蘿蔔結合創意，添入月餅餡中，參加百年老餅店的烘焙新星選拔賽，拿下冠軍，也藉機推廣有機農業與友善耕作環境，幫助在地食農升級。

台首大校長戴文雄表示，校地位處農業特產富饒的嘉南平原，結合地方「一鄉一特產」計畫，獲台南市農業局邀請，把多種特產拿來運用，校內則由餐飲系、烘焙系等師生投入研發，如今年中秋節，就趁勢推出特殊的月餅：柚子與蘿蔔口味，拿下民間賽事首獎。

台首大烘焙系講師龔靜宜表示，與學生劉宇芸、侯姿妙一起合作，把台南麻豆的大白柚果肉拿來熬煮成柚子醬，搭配檸檬皮做成清香的內餡，外皮則添加奶酥提升奶香味，創造全新的「柚子酥」月餅。

另外，台南永康也產蘿蔔，龔靜宜與學生也把拿來與做成月餅，龔說，這款「蘿蔔絲酥餅」是素食口味，把蘿蔔切絲、切塊，搭配香菇、竹笙等食材，但還用奶油提升香氣，去除素食味道，外皮更採用漿皮，非一般中式月餅的豬油酥皮，呈現不一樣的口感。

台首大的柚子與蘿蔔創意月餅，參加高雄百年老店舊振南漢餅文化館主辦的「第一屆漢餅烘焙新星選拔賽」，拿下冠軍；戴文雄說，相關作品目前雖無法量產，但可在學校合作的相關企業飯店中買到。

台首大研發長陳儒賢說，近年學校也執行大學社會企業責任等計畫，如推廣在地有機農業，把有機食材拿來讓烘焙系、餐飲系的師生運用，推出新菜，把在地農民不要的柚子皮、砍掉棄置的柚子樹枝等提煉活化，提升農產附加價值、降低環境負荷。

戴文雄亦表示，配合農委會有機農業促進法的推廣，校園也推出有機咖啡、掛霜腰果、黑豆腰果巧酥、檸檬火山蛋糕等，食材全部有機，如腰果1斤逾千元，有機雞蛋1顆上百元，希望未來逐步推廣有機觀念，惟產品行銷仍待市場分析與接受度評估。

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