五峰清泉溫泉會館停業 拚溫泉季前合法重開

2019-09-03 23:23

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科為了讓沒廢水放流許可證而將被罰、現停業中的五峰鄉清泉溫泉會館能合法、趕在今年冬天溫泉季來到前重新開張，日前指派副縣長陳見賢居中協調，終於順利化解縣府環保局為此開罰公所的尷尬，雙方達成由環保局從旁輔導公所儘速完成廢水處理設施的規劃和施工，公所自行爭取經費施作等的共識，希望這個包含周邊道路在內，斥資4、5000萬打造的會館能「起死回生」，提升五峰鄉的觀光競爭力。

五峰鄉鄉長葛忠義說，依照前述的共識，他計畫用2個月找專家學者協助規劃評估廢水處理設施，當中包含日處理量應該多少等細節，希望11月就能送件給相關單位審查且爭取經費，通過後立刻開工施作，期待能趕在12月、或明年1月國人泡溫泉的旺季重新開幕，如果可能，他希望是能由公所自行營運管理。

葛忠義說，雖然公所委託律師所提的訴願書中載明，目前實際可用的4間湯屋日排水量是15公噸、大眾池日排水量是65公噸，但他希望未來能盡量減少廢水的排出，但要怎麼做？還有待專家學者一併提供意見參考。

縣長楊文科說，入冬後很多民眾喜歡泡溫泉，清泉溫泉品質佳，一旁就是張學良文化園區，這座會館有助當地觀光旅遊發展，但是先決條件還是要請公所儘速施作廢水處理設備、依法申請排放許可，才能使之真正發揮其正面的效益。

縣府環保局代理局長羅仕臣說，儘管這間溫泉會館實際的廢水排放量，還須靜待公所的規劃報告才能確認，但若初步以前述訴願書所載的排水量、現場實際湯屋間數、以及旺季來客多等因素綜合考量，原則上會建議公所可能以日處理量100公噸廢水的規模來進行評估。

羅仕臣說，廢水處理設施規劃通過後，只要爭取到經費且施工完成，公所就可進行俗稱「試運轉」的功能測試，試運轉期間的廢水放流水如果都符合環保標準，就可以申請廢水放流許可，一旦舉得許可證，就能合法重新開張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法