集集「石虎」又現蹤！彩繪列車石虎圖未撤 想搭先查時刻

2019-09-03 19:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線「國立集集美術館」石虎香蕉列車，日前因石虎圖案像花豹，引發軒然大波，不過民眾對於亮麗的車廂，仍不減搭乘興趣，詢問電話沒斷過，今又有民眾幸運搭到石虎列車。台鐵二水站表示，石虎列車圖片尚未撤下，營運則以當日編組為準，有意搭乘可先洽詢車站04-879-2027。

集集鎮公所表示，自從石虎列車試營運後，民眾詢問電話沒停過，甚至有人專程來集集搭火車，沒搭到的還會打電話到公所客訴，即使列車石虎彩繪爆發爭議，仍不減民眾想要搭火車的意願，而支線沿途各站也都接到許多詢問電話，彩繪列車受歡迎程度可見一斑。

尤其今年是觀光局小鎮漫遊年，集集鎮也是南投唯一入選經典小鎮的鄉鎮，地方商圈對於石虎香蕉列車都充滿期待，希望創新又具在地特色的彩繪列車儘快正式營運，扮演集集觀光火車頭，帶動支線城鎮發展。

日管處則表示，石虎彩繪列車發表後，也有推出「集集鐵道小鎮漫遊套票」，不只可用優惠票價造訪集集、車埕等支線景點，當日還能無限搭乘支線火車，以及租借單車遊覽集集綠色隧道，享用山蕉冰淇淋等，盼藉相關配套方案，催出更多旅遊人潮。

台鐵二水站指出，近來民眾詢問石虎列車的情況相當踴躍，今天石虎列車確實也有試營運，但因每天會視需求做調度編組，車次時間都不一定，甚至不一定會發車，民眾想搭乘可當日電洽該站詢問。

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