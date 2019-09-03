國泰醫院麻疹群聚女醫中鏢 北市府：院方已加強防護措施

2019-09-03 18:51

〔記者蔡思培／台北報導〕疾病管制署今天公布國內新增一例20多歲女性麻疹確定病例，她是先前爆出麻疹確診病例的國泰醫院的醫護人員。台北市衛生局說，醫院已有增加相關管制措施，也針對高風險族群提供相關疫苗，接種率達9成5。

一名女子在8月29日出現輕微發燒及上半身略有紅疹，由國泰醫院感控單位安排就醫採檢後居家隔離，今天確診，是此群聚次波感染首例。疾病管制科科長余燦華說，國泰醫院已經加相關強防制作為，如急診有動線管制、遇到呼吸道症狀患者會主動提供口罩。醫院工作人員也有加強輪班、感染防治，若員工有疑似症狀，會有7天防疫假，院內也會每天監測員工身體狀況。

余燦華說，國泰醫院在8月23日開始針對醫院高風險科別人員（婦產科、小兒科、家醫科等）提供MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗），目前接種人數已有 1200多人，接種率達95%。麻疹最常潛伏期達18天，民眾在接觸麻疹病患後的18天，都應該去追蹤健康狀況，目前醫院部分的接觸者就有約2000人，衛生局會對此造冊、並多進行關懷。

麻疹症狀包括鼻炎、發燒、結膜炎、咳嗽等，余燦華說，民眾如果出現相關症狀建議就醫。若民眾曾前往麻疹疫情流行地區，回台後出現疑似症狀，也要在就醫時告知醫師旅遊史，這有助醫師判斷、臨床診斷。

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