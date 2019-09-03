百分百國產鮮豆奶！花蓮中區學童營養午餐每週喝一次

2019-09-03 16:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕100％的國產大豆「花蓮一號」所製成的營養好喝「鳳林慢城豆奶」，從108學年度新學期起，花蓮中區有3鄉鎮21所中小學共1614人，每週三的營養午餐都喝得到好喝的鮮豆奶！配合政府「大糧倉」計畫，農糧署今在花蓮啟動「國產豆奶入校園」活動，未來希望推廣到全花蓮縣、乃至全國的小朋友都有機會喝到國產豆奶。

農糧署長胡忠一說，國產豆奶進入校園是配合政府從2016年開始的「大糧倉」計畫，估算每瓶200毫升的豆奶可消耗35公克大豆，花蓮中區21校供應1年40週，一年可消耗2500公斤的在地大豆，達到地產地銷的目的，因此將持續爭取經費，不僅要擴大到全花蓮，也希望未來全國各縣市都能推動，同享健康好喝的在地豆奶產品。

鳳榮地區農會豆奶工廠去年推出「鳳林慢城豆奶」，今年在農糧署補助下更新工廠設備，並由農會與農民簽訂大豆契作，確保原料來源無虞後，新學期從明天9月4日起，花蓮中區21所中小學1614人每週三的營養午餐，都可以喝到國產豆奶！

農糧署今天在花蓮縣鳳林國小，邀請包括行政院東部服務中心執行長許傳盛、花蓮縣府農業處副處長張仁智、縣府教育處督學李宗憲及鳳林、光復、萬榮鄉的鄉鎮長、地區農會等，共同為「國產豆奶入校園，中區學童鮮試飲」舉行啟動活動，現場有大豆加工品及美食品嚐，還有自己手工做豆腐體驗。鳳林國小五年級生施柔羽說，自己做的豆腐比外面買的更香，口感軟綿綿很好吃！。

承辦的鳳榮農會總幹事黃榮和說，依現有校園豆奶的消耗量規模，加入大豆契作的農友約10人、面積10公頃，以青農為主，全部都是栽種農改場培育的「花蓮一號」大豆，由農會保價收購每公斤50元，每月供應營養午餐的豆奶6000多瓶，等於保證銷售通路，未來如可以擴大到全縣營養午餐都喝國產豆奶，就可以吸引更多農友加入契作，增加農民栽種大豆的意願。

農糧署長胡忠一指出，由於飲食文化的改變，全台1年的稻米消耗量120萬公噸，加上安全存量3個月30萬公噸，每年至多消耗150萬公噸稻米，所需的水稻種植面積是24萬公頃，但近年來國內水稻面積都在27萬公頃甚至更高！

胡忠一說，由於台灣每年進口雜糧高達800萬公噸，包括400萬公噸是飼料玉米、140萬公噸小麥用於製作麵粉、260公噸大豆，在水稻面積過剩下，總統蔡英文就想到，能否把生產過剩的水田轉作旱作？包括大豆、玉米、落花生、芝麻、紅藜等等。因此台灣從2016年起有了「大糧倉計畫」，尤其國內大豆有9成來源是進口的基因改造大豆，因此花蓮從去年起鼓勵農民栽種由花蓮農改場針對本地氣候環境條件，特別培育的品種「花蓮一號」大豆，2015年以前，花蓮一號在花蓮的栽種面積僅78公頃，到去年底已有283公頃。

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