中市一中商圈有Logo 恐龍造型脫穎而出

2019-09-03 16:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市一中商圈有Logo！一中商圈管委會舉辦Logo徵選活動，今日公布結果，恐龍造型的設計獲得評審青睞。管委會表示，其設計理念是以一中商圈範圍形成的線條，看起來就像恐龍，另一方面也代表一中商圈猶如恐龍般擁有爆發力及魅力。

一中商圈管委會副總幹事吳亭頤表示，一中商圈今年獲台中市政府經發局舉辦的商圈評鑑優等榮譽，評鑑委員建議以商圈獨有的文化、空間、產業等元素，呈現獨特視覺Logo，經經濟部中小企業處補助，管委會舉辦Logo徵選活動，參賽作品近百件，經過一連串評選後，作品「淳粹一中」以恐龍造型深獲評審青睞，成為優勝作品，獎品為365塊雞排。

吳亭頤指出，Logo設計理念是以一中商圈的地理空間形狀為構想，串聯起商圈產業範圍所形成的線條，形塑出一中猶如恐龍般擁有大容量的爆發力及引人注目的魅力，評審委員也建議未來可衍生出商圈的吉祥物－恐龍，並開發周邊商品。

一中商圈將在9月6日舉辦歡慶中秋暨一中商圈Logo設計頒獎典禮，且即日起至9月6日，民眾於會員店家消費滿100元，即可參加抽獎，最大獎為55吋液晶電視；頒獎當天現場並舉行「柚樂園套圈圈」趣味遊戲，民眾可免費試手氣，帶回一中商圈人氣店家商品。

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