社團博覽會馬術秀開場 另類大學校園迎新

2019-09-03 16:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學將於9日開學，今天特別在新生訓練第二天舉辦社團博覽會，以罕見的馬術秀開場，兩匹高大的駿馬出現校園馬上引起騷動，學生們紛紛拿起手機捕捉馬兒的英姿。

明新科大課指組長蔡明松表示，校內康樂性、學藝性、服務性、體能性及自治性五大類社團共約80個，新學年新成立有「馬術社」、「炫光舞藝社」、「蒲公英國際志工社」；其中，馬術社是新竹縣學校裡少見的學生社團。

創辦馬術社的樂齡服務產業管理系大三學生陳秉洋說，因鄰居養馬，他有機會接觸馬匹，幫忙餵馬、刷毛，一開始覺得高大的馬兒很可怕，實際接觸後才發現，馬其實很溫馴，被馬吸引的他開始學騎馬。考量一般人接觸馬術運動的機會不多，因此半年前申請成立馬術社社團，希望從校園裡來推廣馬術運動，也能讓學校裡的馬術運動愛好者有交流、學習新知的地方。

馬術社就近與馬場「新豐野騎會所」邱金海教練合作，讓社員能實際親近馬兒與學習馬術運動。邱金海說，馬術運動強調平衡感、律動感。

「炫光舞藝社」改良火舞，將長棍、短棍、流星等道具接上LDE光源，結合雜技與舞蹈的表演社團，是博覽會現場吸引新生目光的社團。另校方為了培養國際視野與國際移動力，將原有的任務型國際志工轉為長期培養，於新學年成立「蒲公英國際志工社」，讓更多學生有前往海外服務的機會。

明新科大108學年日夜間部新生共計3千多人，9月2日到3日兩天舉辦新生訓練，第一天的「定向尋寶」活動，讓新生用闖關方式也速認識校園及各教學行政單位，第二天的社團博覽會展現校園各社團活力，提供新生認識社團的管道。

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